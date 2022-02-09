Após imbróglio, CBF leva Supercopa do Brasil para Arena Pantanal

Arena Pantanal, onde será disputada a partida entre Atlético-MG e Flamengo Crédito: Secel-MT

A edição de 2022 da Supercopa do Brasil, marcada para 20 de fevereiro, será disputada na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 16h (horário de Brasília). A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou nesta terça-feira (8) o local que sediará o embate entre Atlético-MG e Flamengo.

Inicialmente, a partida seria disputada em Brasília, mas a restrição à presença de público no Mané Garrincha, devido à alta de casos do novo coronavírus (covid-19), levou a CBF a procurar outro lugar para receber o duelo. A escolha provocou discussão entre alvinegros e rubro-negros nos bastidores. Os mineiros se recusaram a jogar em estádio onde os cariocas tivessem a maioria dos torcedores, como no Nordeste.