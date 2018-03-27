Alemães lembram 7 a 1 e projetam empate: 'Todos ficam felizes'

Jogo amistoso começou por volta das 15h50 nesta terça-feira (27) e já é um dos assuntos mais comentados do Twitter Crédito: @mbertoncello_ | Twitter

A torcida brasileira levou a sério o amistoso diante da Alemanha, nesta terça-feira (27), no Estádio Olímpico de Berlim. Desde o fim da tarde desta terça-feira (27), milhares de bandeiras e camisas brasileiras já tomavam os arredores do estádio, embaladas por músicas e expectativa de "devolução" do 7 a 1. Já os alemães, de maneira geral, preferiram assumir o papel de bons anfitriões.

O sistema de som do estádio saudou os brasileiros com um desejo de "ótima noite", em português, quando os jogadores da seleção de Tite foram a campo para o aquecimento. A trilha sonora que embalava a torcida antes do início da partida contava com faixas como "Mas que Nada", do cantor e compositor brasileiro Jorge Ben Jor, e o sertanejo "Ai, Se Eu te Pego", na voz de Michel Teló. No lado de fora, o clima de camaradagem com os brasileiros também predominava. O mascote Canarinho, da seleção brasileira, posava para fotos com torcedores brasileiros e alemães ao lado da ave Paule, mascote dos alemães.

"Não queremos 7 a 1 de novo. Estamos aqui porque é uma partida alegre", afirmou a torcedora alemã Dani Kurtz, que veio com cerca de 50 torcedores da zona metropolitana de Berlim vestindo capas customizadas no desenho da bandeira alemã.

Dietmar Jarosch, um dos líderes do grupo ao lado de Dani, projetou igualdade no placar. "Será 1 a 1. Assim todos saem felizes", sorriu Dietmar.

O alemão Jens Georgi, que disse morar "perto da fronteira com a República Tcheca", aproveitou o feriado da Páscoa para viajar até Berlim e torcer... pela seleção brasileira. Acompanhado por três alemães, Jens exibia orgulhosamente agasalho, cachecol, camisa e até roupa de baixo nas cores da bandeira do Brasil.

"Meu tio torce para o Brasil porque diz que vocês estão jogando o melhor futebol do mundo", explicou Ken, seu sobrinho. "Ele aposta que o jogo será 5 a 5. É o que nós esperamos: um bom jogo com muitos gols".

Os amigos engenheiros Raul Duwe, que mora nas imediações de Hanover, na Alemanha, e César Aguiari, que vivem na Áustria, atestaram o clima tranquilo envolvendo brasileiros e alemães antes da partida. Acompanhados por suas famílias, Raul e Duwe bebiam e comiam em um quiosque nas imediações do Estádio Olímpico, cercados por alemães, em clima pacífico.

"O pessoal aqui não comenta de 7 a 1 com a gente. Eu não diria que eles ficam envergonhados. Acho que constrangidos é a palavra", opinou Raul Duwe.

"Eles são muito tranquilos. Não tem maldade", completou César, que descartou qualquer tom de "revanche" na partida desta terça. "Para ser revanche, teria que ganhar no mínimo de 7 a 1, na casa deles, numa semifinal de Copa do Mundo. Isso não vai acontecer nem em 100 anos".

Poucos metros à frente, no entanto, um grupo de alemães não perdeu a chance de tirar sarro quando foram abordados pela reportagem do GLOBO. "Me deixe ver sua credencial (de imprensa). Sabe o que está escrito aqui? 7 a 1", brincou um dos torcedores, que não quis saber de falar seu nome ou comentar a expectativa para a partida, mas ficou feliz em posar para uma foto.