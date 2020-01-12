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Pré-temporada

Aero-Fogo: delegação do Botafogo é festejada por torcedores capixabas

Alberto Valentim, Carli, Luiz Fernando, Gatito, Diego Cavalieri e o capixaba Cícero foram os mais assediados pela torcida que encheu o aeroporto de Vitória neste domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2020 às 15:57

Publicado em 12 de Janeiro de 2020 às 15:57

Cercados de muita festa e alegria, mas também de algumas cobranças por um 2020 vencedor, os jogadores e a comissão técnica do Botafogo desembarcaram em Vitória na manhã deste domingo (12), para darem início à pré-temporada de 12 dias em Domingos Martins, Região Serrana do Espírito Santo.
O Alvinegro chegou no início da tarde no China Park e foram recepcionados por funcionários do hotel fazenda e torcedores vestindo a camisa do clube.
Entre os mais festejados estão o técnico Alberto Valentim, muito solícito inclusive, além do zagueiro Joel Carli, os goleiros Diego Cavalieri e Gatito Fernandez, o atacante Luiz Fernando, e o capixaba Cícero.
"Agora é fazer bem essa pré-temporada, pegar essa energia aqui, uma energia boa. Espero que a gente possa fazer uma boa pré-temporada para a gente ter um ano melhor que foi em 2019. É importante essa recepção da torcida, porque é um ano de transição no Botafogo, um ano que a gente pode dar muito para o clube e as coisas melhorarem cada vez mais", afirmou Cícero.
Chegada do Botafogo em Vitória foi repleta de torcedores Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A delegação seguiu para o CT China Park, onde fará o primeiro treino na tarde deste domingo. No dia 17, o Alvinegro encara o Estrela do Norte em jogo-treino no próprio centro de treinamento do hotel fazenda. Já no dia 20 é a data do amistoso contra o Vitória-ES, às 20h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Torcida do Botafogo encheu o saguão do aeroporto de Vitória Crédito: Richard Pinheiro/GloboEsporte.com

Mudou

O Botafogo fez mudanças na lista de atletas que vêm para a pré-temporada: além de Marcinho, com torção no joelho, saem o zagueiro Reydson e o lateral-esquerdo Breno. O zagueiro Laion também não vem. Entram os zagueiros Wesley e Sousa e o lateral-esquerdo Hugo Gonçalves, que estavam na Copinha. Eles não chegaram junto com a delegação porque disputaram a competição em São Paulo no último sábado.
Celulares empunhados pelos torcedores que estão no China Park Crédito: Davi Barros/GloboEsporte.com
* Por Davi Barros, Emanuelle Ribeiro e Richard Pinheiro

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