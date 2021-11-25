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Torneio de Tênis

Aberto da Austrália prevê 95% de tenistas vacinados até janeiro

Craig Tiley, diretor do torneio, disse que a exigência de vacinação no estado de Vitória, sede da competição, motivou os atletas a receberem as duas doses do imunizante
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 nov 2021 às 15:54

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 15:54

O tenista sérvio Novak Djokovic com seu troféu após vencer o austríaco Dominic Thiem em partida válida pela final do Aberto de Tênis disputado em Melbourne, na Austrália
O tenista sérvio Novak Djokovic com seu troféu após vencer o austríaco Dominic Thiem em partida válida pela final do Aberto de Tênis disputado em Melbourne, na Austrália Crédito: Andy Brownbill/AP
O diretor do Aberto da Austrália, Craig Tiley, acredita que 95% dos tenistas profissionais estarão vacinados contra a covid-19 até janeiro, mês em que acontece o torneio do Grand Slam, mas não tem certeza se Novak Djokovic estará entre eles.
Tiley disse que a exigência de vacinação do estado de Vitória motivou tenistas a receberem suas doses antes de irem ao Melbourne Park, onde torcedores e funcionários não-vacinados também serão barrados.
O diretor do torneio ainda disse que conversou com Djokovic, número um do mundo e atual campeão do Aberto da Austrália, mas que continua sem saber a situação vacinal do sérvio.
"Atualmente, mais de 85% estão [vacinados]", disse Tiley a respeito dos tenistas profissionais à rádio SEN, nesta quinta-feira (25). "E temos muito crédito por isso, porque colocamos uma exigência de vacinação", acrescentou. "Achamos que, quando chegarmos em janeiro, estará em 90–95% de vacinados, porque se você não estiver, não pode jogar".
Tiley disse que "um ou dois jogadores" receberam dispensas médicas da vacinação, mas que estas estão de acordo com as regras de saúde de Vitória.
Djokovic não quis revelar sua situação vacinal, dizendo se tratar de uma escolha pessoal, e não se comprometeu a defender o título no Aberto da Austrália quando indagado a respeito no ATP Finals.
"Novak venceu nove Abertos da Austrália, tenho certeza de que quer chegar a 10", disse Tiley.

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