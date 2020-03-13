Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • A 132 dias do início da Olimpíada, presidente do COI admite adiamento
Covid-19

A 132 dias do início da Olimpíada, presidente do COI admite adiamento

Anteriormente, o dirigente descartava qualquer possibilidade de adiamento ou cancelamento da Olimpíada, que tem início previsto para 24 de julho

Publicado em 13 de Março de 2020 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 19:16
Olimpíada de Tóquio 2020 Crédito: Reprodução
A 132 dias do início dos Jogos Olímpicos de Tóquio, Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), demonstrou uma certa dúvida sobre a realização dos Jogos por causa do surto de coronavírus.
Anteriormente, o dirigente descartava qualquer possibilidade de adiamento ou cancelamento da Olimpíada, que tem início previsto para 24 de julho. Nesta quinta-feira, o campeão olímpico de esgrima (florete) por equipes, em Montreal-1976, já não foi tão incisivo. "Seguiremos as recomendações da Organização Mundial de Saúde."
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
O dirigente alemão reconheceu "sérios problemas nos torneios de classificação", pois várias competições tiveram de ser adiadas por causa do aumento da propagação da doença e também do número de casos pelo mundo. Bach afirmou que outros torneios classificatórios "estão em perigo".

Veja Também

Sem medo do coronavírus, Capixabão terá torcedores nos estádios

"Temos que reagir de uma forma muito flexível", concluiu o presidente do COI, referindo-se aos critérios a serem adotados nos torneios pré-olímpicos, sem citar modalidades.
A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, garantiu nesta quinta-feira que o cancelamento da Olimpíada é "impensável". Ela tem o apoio do primeiro-ministro Shinzo Abe.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu nesta quinta adiar os Jogos para o ano que vem.

Veja Também

Bundesliga volta atrás e suspende Alemão por causa do coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bairro Praia do Canto
A nova ACPC e o salto de qualidade esperado na Praia do Canto
Juliano Floss no BBB 26
Juliano Floss é o primeiro finalista do 'BBB 26' após ganhar prova
Imagem de destaque
Lula pede regulação global das redes sociais: 'Muito ódio, promiscuidade, sexo e jogatina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados