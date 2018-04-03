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Parapente

'Era experiente', diz amigo de piloto que morreu após queda no ES

Alessandro Heringer de Jesus, natural do Rio de Janeiro, era um dos principais competidores do Brasil

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 21:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 21:40
Alessandro era um dos principais competidores do Brasil Crédito: Divulgação | Windtech Brasil
O piloto Alessandro Heringer de Jesus, natural de Campo Grande, no Rio de Janeiro  que morreu após uma queda durante voo em Baixo Guandu, região Noroeste do Espírito Santo  era apontado como um dos melhores competidores na Rampa de Voo Livre Monjolo, de onde partiu para seu último salto na cidade capixaba durante o Campeonato Pan-Americano, na tarde desta segunda-feira (2).
Segundo Guilherme Fraterno, que treinava e era amigo pessoal da vítima, o carioca era um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento da modalidade no Brasil.
Alessandro Heringer de Jesus Crédito: Divulgação | Windtech Brasil
"Que tristeza, cara. Estou sem palavras. Mas como amigo, tenho o dever de criar forças para falar um pouco sobre quem era o Alessandro. Ele era um cara parceiro, alegre, vibrante, esforçado, apaixonado por voo, pela vida, que gostava de estar com as pessoas. E como atleta era um dos mais influentes do país. Levou seu amor pelo esporte para muitas regiões distintas e de difícil acesso. Vai fazer falta", comentou.
Ainda de acordo com o amigo, Alessandro era um piloto experiente e que fazia voos parecidos como o da rampa de Baixo Guandu frequentemente. Já teria, inclusive, atuado como instrutor para ajudar praticantes iniciantes no esporte: "Ele tinha bastante noção do que fazia enquanto estava voando", concluiu Guilherme Fraterno.
Nas redes sociais, amigos também já se manifestam sobre a perda de Alessandro. Um deles, escreveu: "Hoje meu dia termina de uma forma trágica e triste. Perder um amigo de voo é como perder alguém da família. Logo você, não tô acreditando. O melhor piloto do Rio de Janeiro. O cara mais faca no dente que já conheci. Aprendi muito vendo você voar, brother. Hoje, infelizmente, estou vendo você partir. Obrigado pela aula de aceleração que me deu no campeonato de Sampaio. Obrigado por ter elevado o nível do nosso esporte. Vai com Deus, irmão Alessandro. Arrebenta tudo aí em cima."
Alessandro se destacava na modalidade por conta da ousadia que tinha ao guiar seu parapente. E o talento do atleta rendeu ótimos resultados. Em 2012, por exemplo, conquistou o título do campeonato "Open de Parapente", em Muriaé, Minas Gerais.
Alessandro era policial civil. Ele deixa esposa e três filhos.
A QUEDA
O local onde aconteceu o acidente fica em uma área de difícil acesso, em uma montanha em Baixo Guandu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, para chegar ao ponto onde ele estava caído, os socorristas tiveram dificuldade. Com isso, um helicóptero da Polícia Militar se deslocou de Vitória para auxiliar no resgate. Segundo informações da Polícia Militar,Alessandro Heringer de Jesus já estava sem vida quando foi encontrado. 
O corpo do atleta foi transportado até uma área mais acessível, no topo da montanha, onde passou por perícia.
 

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