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  • 'Ainda vou durar muito tempo. Você não vai me ver fora do Vasco'
Eurico Miranda

'Ainda vou durar muito tempo. Você não vai me ver fora do Vasco'

O ex-mandatário atacou a imprensa e acusou adversários de promoverem 'fake news' (notícias falsas) para tentar derrotá-lo na eleição
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 13:17

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 13:17

Eurico mostrou que confia na própria força política dentro do clube Crédito: Reprodução
Após a reviravolta que tornou Alexandre Campello presidente do Vasco, com apoio de Eurico Miranda, o ex-mandatário atacou a imprensa e acusou adversários de promoverem "fake news" (notícias falsas) para tentar derrotá-lo na eleição.
"No Vasco não se atinge benemérito. Esse 'fake news' achou que podia chegar e atingir beneméritos. O resultado está aí", disse Eurico, negando que assumirá cargo na diretoria de Campello:
'Eu sou Grande Benemérito do Vasco e devo ir para o Conselho de Beneméritos. Ponto".
Em tom desafiador, Eurico mostrou que confia na própria força política dentro do clube.
"Ainda vou durar muito tempo. Você não vai me ver fora do Vasco. Publicaram que eu ia sair pela porta dos fundos, que eu ia ser derrotado... Não há hipótese de eu ser derrotado no Vasco".

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