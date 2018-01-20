'Ainda vou durar muito tempo. Você não vai me ver fora do Vasco'

Eurico mostrou que confia na própria força política dentro do clube Crédito: Reprodução

Após a reviravolta que tornou Alexandre Campello presidente do Vasco, com apoio de Eurico Miranda, o ex-mandatário atacou a imprensa e acusou adversários de promoverem "fake news" (notícias falsas) para tentar derrotá-lo na eleição.

"No Vasco não se atinge benemérito. Esse 'fake news' achou que podia chegar e atingir beneméritos. O resultado está aí", disse Eurico, negando que assumirá cargo na diretoria de Campello:

'Eu sou Grande Benemérito do Vasco e devo ir para o Conselho de Beneméritos. Ponto".

Em tom desafiador, Eurico mostrou que confia na própria força política dentro do clube.