Esporte x saúde: o preço que se paga por ser atleta de alto rendimento

A dor é uma experiência constante. No esporte de alto rendimento ela está presente ao longo de toda a carreira do atleta e, muitas vezes, superá-la pode ser questão decisiva para conseguir levar uma vida normal durante a aposentadoria. Imagine um lutador que recebe chutes e socos em diversas partes do corpo durante muitos anos. No vôlei de praia, o jogador precisa manter blindadas suas faculdades mentais e físicas para evitar uma falha num momento crítico de uma partida. Mas tais esportistas não são máquinas e, por conta das “pancadas” sofridas ao longo de suas trajetórias no esporte, não é fácil domar a dor por muito tempo.

Ainda existe o problema das lesões, que nem sempre são tratadas da maneira adequada, e que por causa da importância do momento de competição vivido por cada atleta, o obriga a continuar a competir. Entram em ação, os medicamentos de controle da dor, que podem se tornar um problema.

Mas uma hora a conta chega e ela não é barata. Rodrigo Damm que o diga. O ex-lutador tem 38 anos, sendo 11 dedicados exclusivamente ao mundo das artes marciais mistas. Foi o MMA que o consagrou, mas que também deixou marcas para o resto da vida. Viagens, dietas extremamente restritivas, treinos exaustivos e muitas, mas muitas dores. Faixa-preta de jiu-jítsu, Rodrigo chegou ao ápice ao entrar no UFC, a maior organização de MMA do mundo, mas viu que se continuasse nos ringues por mais tempo poderia hoje não conseguir fazer coisas simples do dia a dia, como jogar bola ou andar de skate com os três filhos.

“Eu estava em um evento que poderia ficar rico, mas o atleta tem que se abdicar de tudo. Eles avisam uma luta três meses antes e o último mês pré-luta é complicado: só toma água e come clara de ovo sem sal. Na semana da luta você faz sobrecarga de água. Mas só que 24 horas antes da pesagem você corta água, fica sem comer e entra em um processo de desidratação muito grande. Hoje meu filho é meu parceiro de futevôlei e isso não tem preço. Querer ficar com a minha família e com saúde me influenciou a parar”, disse.

Enquanto participou do TUF Brasil, um reality show de MMA, em 2012, Rodrigo passava pelo processo de perda de peso semana sim, semana não. Ou seja, ele pesava 80kg, mas precisava estar com 66kg para subir ao octógono. O corpo não aguentou. Resultado: teve uma hematúria nos rins.

“Na terceira vez que tive que perder peso eu urinei sangue. Os médicos falaram: ‘Se hidrata agora ou você vai perder seus rins’. Me hidratei e tive que sair do programa”, relembra.

Atualmente Rodrigo Damm trabalha na marcenaria com o pai, em Vila Velha, mas nem se quisesse esqueceria o MMA. Seu corpo não deixa. Ele tem hérnias na lombar e na cervical, uma costela quebrada - ele não consegue dormir de bruços -, e não tem dois ligamentos no joelho.





Damm tem dois filhos, um de 10 e outro de 13 anos, e uma menina de 16. Os dois garotos, inclusive, sonham em seguir o caminho do pai e virar lutadores. Será que Damm quer? “Não quero. Não conheço nenhum lutador que não tenha ficado com sequela. Se tiver, eu quero essa receita para eu fazer para os meus filhos (risos). Talvez dessa forma, pela minha experiência, tenhamos mais acertos do que erros. Não me arrependo de ter virado lutador, mas não tive escolha, vim de família pobre. Depois até fiz faculdade de Educação Física, mas aos trancos e barrancos. Sou muito agradecido por tudo que a luta me proporcionou, mas se pudesse, hoje faria outra coisa.”

Por conta da hérnia, acordo com braços dormentes todos os dias. Quando vou andar de moto, tenho que parar de vez em quando, a cada 150km, por causa do braço Rodrigo Damm - ex-lutador do UFC

Dor se torna aliada

De mãos atadas ao destino, o que resta apenas é incorporar a dor à rotina e fazer com que ela não seja uma inimiga, mas uma aliada. E um aposentado que convive com tais dificuldades físicas é o capixaba ex-jogador de vôlei de praia Fábio Luiz, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China, em 2008, e ouro no Mundial de Berlim, na Alemanha, em 2005. De acordo com ele, cada um convive com os carmas à sua maneira.

O atleta ainda relembrou momentos marcantes. " Sem dúvida nenhuma, essas dores vieram à tona agora, mas a nossa vontade de vencer era maior que qualquer coisa. Houve situações que cheguei a vomitar antes de partidas por estar passando mal e tomava remédios para ter condições de entrar em quadra. Outros colegas também tomavam remédios para suportar a dor e jogar. Não adianta, todos os ex-atletas sentem ou vão sentir algum tipo de dor no corpo”, relata Fábio Luiz.





Crédito: Marcelo Franco | Infografia

Outros casos

PELÉ - EX-JOGADOR DE FUTEBOL

Caso: prótese no quadril

O Rei do Futebol passou por duas cirurgias e colocou uma prótese no quadril por conta da articulação desgastada por décadas jogando futebol. Pelé também tem problemas nos joelhos.

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MAGUILA - EX-LUTADOR DE BOXE

Caso: Demência Pugilística

Com mais de 80 lutas na carreira e incontáveis golpes na cabeça, Maguila desenvolveu Encefalopatia Traumática Crônica, conhecida como demência pugilística, mesma doença do ex-pugilista Éder Jofre.

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ANDRÉ AGASSI - EX-TENISTA

Caso: Tendinite no pulso

O ex-tenista, que tem oito títulos de Grand Slam no currículo, sofreu com uma tendinite no pulso esquerdo e precisou abandonar mais cedo a carreira.

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Ser goleiro não é fácil

Goleiro não tem vida fácil. No futebol, ele veste só luva e algumas poucas proteções, para que os movimentos não venham a ser atrapalhados e a agilidade não seja perdida. Para Paulo Sérgio, ex-arqueiro da seleção brasileira e do Botafogo, realmente a profissão foi marcada por dores. Hoje comentarista esportivo, o ex-goleiro ainda tem calafrios ao lembrar da grave lesão sofrida em junho de 2000.

Ao tentar fazer o bloqueio de um chute forte, ele foi acertado no dedo indicador da mão direita por um jogador adversário e acabou fraturando a falange. De imediato, o atleta foi levado para um hospital próximo, sendo posteriormente avaliado por um médico e precisou fazer uma cirurgia para corrigir a parte óssea. Foi necessário colocar um pino no local para que os movimentos não fossem prejudicados.

“Foi uma cena feia mesmo. Eu sai correndo para fazer a defesa e o cara chegou chutando tudo o que ele viu pela frente. Chutou bola, minha mão e o que quis. A contusão me deixou 45 dias parado, sem poder fazer muita coisa com a mão. Mas graças a Deus essa foi a lesão mais séria que tive ao longo da minha carreira. Vivi muita coisa no futebol, passei por muitas situações, mas não fui um jogador marcado por lesões”, comentou.

De 2000 para cá passaram-se 18 anos, mas as preocupações com as constantes dores continuam. Mesmo depois de se aposentar dos gramados, após boas passagens por clubes como Fluminense, América-RJ, Goiás, Vasco e Botafogo, além da Seleção Brasileira, Paulo Sérgio continua pagando por ter levado seu corpo ao limite. No currículo, o comentarista esportivo possui o feito de ter disputado a Copa do Mundo de 1982, que aconteceu na Espanha, mas para alcançar tal façanha o então goleiro precisou fazer muitos saltos e aguentar treinos intensos recebendo muitos chutes dos companheiros de time e seleção.

Crédito: Marcelo Franco | Infografia

“Goleiro por si só tem uma vida bastante difícil. É como dizem mesmo... onde o goleiro atua não nasce grama (risos). Esse excesso de quedas, saltos e choques me deixou com problemas para realizar certos movimentos hoje. Por exemplo, tenho artroses nos dois punhos. As dores que tenho na coluna e na bacia também atrapalham. Mas qualquer atleta de alto rendimento precisa conviver com a dor. Não tem jeito”, explicou Paulo Sérgio.

O pilates, então, virou uma fórmula para o ex-atleta diminuir as dores. Paulo Sérgio vê melhorias desde o início das sessões. A técnica é importante para acentuar e aumentar a flexibilidade, o que para ele é imprescindível na posição de defensor nas "peladas" com os amigos.

Deixei o futebol profissional, mas ainda brinco com os amigos. Preciso estar bem para aguentar Paulo Sérgio - Ex-goleiro da Seleção Brasileira

Limites ultrapassados pela alta competitividade

O mundo dos esportes se tornou cada vez mais lucrativo. Por trás do atleta há família, clube e patrocinadores que dependem dessa máquina chamada corpo. Por isso, para atingir o mais alto nível de desempenho, muitos esportistas acabam ultrapassando os limites do corpo com treinamentos excessivos, tratamentos pouco benéficos e anabolizantes. É aí que mora o perigo.

Está comprovado. O alto rendimento deve ser muito bem supervisionado para que não acarrete problemas de saúde, principalmente para o coração.

“Ninguém quer ultrapassar o limite do corpo por vaidade, mas porque a competição é muito grande. Tem jogador que esconde lesão para não ficar no banco de reservas, por exemplo. Extremos são perigosos”, explicou Antonio Carlos Avanza Júnior, presidente do Grupo de Estudos em Cardiologia do Esporte da Sociedade Brasileira de Cardiologia.

A medicina do esporte utiliza a Zona de Treinamento para que o atleta treine em uma determinada frequência cardíaca. Caso o esportista faça treinamentos muito acima do que o coração aguenta, ele poderá, a curto, médio ou longo prazo, ter inúmeras complicações. Para avaliar a sua frequência cardíaca ideal, a pessoa deve fazer um teste cardiopulmonar ou teste de esforço.

“Quando o atleta ultrapassa essa frequência cardíaca ideal, ele entra em uma zona chamada overtraining. Se ele faz atividade nessa zona supramáxima, começa o aumento do ácido lático e libera pelo coração algumas enzimas que são liberadas no infarto. Desobedecer esses limites pode gerar fadiga, insônia, irritabilidade, arritmia, entre outros problemas no coração”, finalizou Avanza.

Boa preparação não anula o risco de lesões

O esporte competitivo gera uma sobrecarga e o corpo não está preparado. Atualmente os atletas contam com equipes especializadas, com educadores físicos, treinadores, fisioterapeutas, entre outros. É impossível um médico garantir que o atleta não terá lesões simplesmente por conta da boa preparação. Porém, com um core bem fortalecido ele terá menos chances de se lesionar ou ficar com sequelas, como explica o ortopedista Bernardo Terra.