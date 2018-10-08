Espírito Santo tem o menor índice de homicídios em 22 anos

Rabecão da Polícia Civil: neste ano ocorreram 871 assassinatos (até domingo) com uma taxa de homicídios de 28,5 por grupo de 100 mil habitantes. Crédito: Divulgação

O Espírito Santo está com o menor indicador de homicídios dolosos de sua série histórica, iniciada em 1996. Neste ano ocorreram 871 assassinatos (até domingo) com uma taxa de homicídios de 28,5 por grupo de 100 mil habitantes. Em 2009, por exemplo, a violência bateu o recorde: a taxa foi de 58,3/100 mil.

Mais queda

A Grande Vitória também apresenta seu menor índice de homicídios. Neste ano, com 498 assassinatos, foi registrada redução de 21,7% frente a 2017 (636 homicídios) e de 6% de queda em relação a 2016 (525 ocorrências), o melhor ano da série histórica.

O massacre

Impressionante a dimensão da vitória de Bolsonaro sobre Haddad (PT) nos bairros de classe média de Vila Velha. Na Praia da Costa, por exemplo, o candidato do PSL venceu por 9.945 votos a 797. Mais de 12 vezes a mais.

O massacre 2

O quadro favorável a Bolsonaro se repetiu em Coqueiral de Itaparica (13.137 x 2.020); Itapoã (10.536 x 1.513) e Centro (7.986 x 958). Dos 57 bairros da cidade, o petista venceu apenas em quatro: Barramares, Cobi de Baixo, Morada da Barra e Terra Vermelha.

O massacre 3

Nas maiores seções eleitorais de Vitória não foi diferente: Bolsonaro venceu Haddad na Praia do Canto (8.039 x 748); em Jardim Camburi (15.370 x 2.614); e em Jardim da Penha (10.242 x 1.691).

Dá-lhe, Geografia!

O dono da cadeia de lojas Havan, o histriônico bolsonarista Luciano Hang, confundiu as coisas em seu Twitter na véspera da eleição. Ele postou a imagem da manifestação de apoio a Bolsonaro na Terceira Ponte e concluiu: “Nunca vi nada igual. Ponte Rio-Niterói”.

Justiça nele

Acusado de coagir seus funcionários a votar no candidato do PSL, Hang, por determinação judicial, publicou em suas redes sociais um vídeo em que lê a sentença da Justiça do Trabalho que certifica que o voto deve ser livre.

Caiu

Teve candidato que, em sua cidade, conseguiu menos votos para deputado estadual nesta eleição do que para vereador em 2016. É o caso de Ricardo Chiabai (PPS): ele foi eleito para a Câmara de Vila Velha, há dois anos, com 4.268 votos. Para a Assembleia, no seu reduto, recebeu 3.550 dos seus 6.311 votos totais.

A luta continua

Os 24.292 votos que obteve para deputado federal podem render frutos para Edmar Camata (PSB). Já se fala que o policial rodoviário federal pode concorrer para a Prefeitura de Vila Velha em 2020.

Ressaca

A sessão da Assembleia de ontem reuniu quase que exclusivamente deputados vencedores.

Roupa suja

José Esmeraldo (MDB) aproveitou a sessão para reclamar da falta de apoio financeiro do seu partido à sua campanha. “Isso foi sacanagem, e quem fez perdeu a eleição”, gritou da tribuna. “Vocês vão ter que me aturar por mais quatro anos!”, completou.

Urnas irreconciliáveis

Alexandre Martins de Castro, pai do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, que foi assassinado em 2003, se reconciliou com o juiz Antônio Leopoldo durante a campanha eleitoral , mas não com as urnas: teve apenas 3.274 votos para deputado estadual.

A lição

A respeito desta eleição, lembremos de Salomão, em Provérbios: “A arrogância precede a ruína”.

Perdeu ganhando

Apesar do fracasso nas urnas do seu pupilo, há quem diga que Max Filho não tenha saído tão derrotado assim da eleição. É que, segundo essa análise, o prefeito de Vila Velha lançou Jorge Carreta apenas para impedir a vitória do rival Neucimar Fraga, que de fato não foi eleito para a Câmara.

Síndrome de vice

Veja que curioso: na eleição passada, Luiz Durão (PDT) ficou na primeira suplência da Assembleia. Aconteceu de novo agora: ele ficará na espera.

Vereador vereador

Mensagem do presidente da Câmara de Cariacica espalhada nas redes sociais: “César Lucas, segundo deputado mais votado em Cariacica”. Gente, em outras palavras: ele não se elegeu não, tá?

Alô, Ciro Gomes!