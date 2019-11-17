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Inovação

Espírito Santo se inspira na reinvenção tecnológica de Portugal

Em plena harmonia com as belas construções medievais dos centros históricos das cidades portuguesas, erguem-se espaços altamente tecnológicos. São edifícios restaurados para abrigar espaços onde a inovação tem feito história

Públicado em 

17 nov 2019 às 04:00

Colunista

Lisboa em sua faceta mais contemporânea Crédito: Pixabay
Portugal do fado, das tradicionais romarias, das senhorinhas com seus lenços na cabeça e o terço na mão é apenas uma das faces de um país que soube se reinventar e, em menos de uma década, se tornou um dos mais promissores países na área da tecnologia, ganhando o apelido de Vale do Silício europeu.
Quem anda pelas ruas de Lisboa, do Porto e de Braga nota que algo mudou na paisagem. Em plena harmonia com as belas construções medievais dos centros históricos, erguem-se espaços altamente tecnológicos. São edifícios restaurados para abrigar espaços onde a inovação tem feito história.

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Somente em Lisboa, nos últimos cinco anos, foram criadas mais de 700 empresas de alta tecnologia. Mas a política da inovação, ao contrário da indústria tradicional, não necessita das estruturas que apenas uma capital ou grandes cidades podem oferecer. E Portugal entendeu isso, levando esse desenvolvimento também para o interior.
Braga é um exemplo dessa descentralização. A política de inovação tecnológica do município, que começou a se formar de forma concreta em 2014, já gerou 600 empregos diretos e colocou em circulação o equivalente a R$ 200 milhões. Um resultado surpreendente para um município com 190 mil habitantes.

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E o futuro aponta para um mercado ainda mais extenso. Atualmente, a StartUp Braga, a aceleradora coordenada pela gestão municipal e mantida por investimentos privados, tem sob sua orientação 135 empresas recém-formadas, que logo estarão prontas para alçar voos próprios.
É esse o modelo que estamos implementando no Espírito Santo. O nosso estado tem se destacado na inovação, apesar de ainda estar em uma fase embrionária, se compararmos com o cenário português. Por isso, o governador Renato Casagrande formou uma comitiva que esteve em Portugal, firmando protocolos e acordos com municípios, universidades, centros de pesquisa, empresas e com o governo, para que possa haver uma profunda troca de experiências. Participei da comitiva como deputado federal, titular da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados.
Os contatos em Portugal vão permitir, além do intercâmbio de informações, o intercâmbio de profissionais e acadêmicos. Nesse sentido, temos feito encaminhamentos também em Brasília, por meio de emendas parlamentares, que vão possibilitar o investimento financeiro em instituições voltadas para a ciência e o fomento de novas empresas.

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A inovação é, sem dúvida, o caminho mais seguro para garantir o futuro da economia capixaba, gerando empregos, renda e colocando o Espírito Santo no cenário tecnológico mundial. 
O autor é deputado federal e titular da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados

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