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Prejuízo ao Estado

Espírito Santo estuda ir à Justiça para não perder ferrovia

Estratégia é considerada por membros da bancada federal e pelo governo do Estado

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 13:39

Públicado em 

03 jul 2018 às 13:39
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Vinícius Valfré (Interino)
Procuradoria Geral do Estado: governo vai recorrer Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo
A possibilidade de perda da ferrovia estratégica que ligaria Cariacica a Presidente Kennedy, construída como contrapartida da renovação da concessão da ferrovia Vitória – Minas, da Vale, pode ir parar na Justiça.
Essa é uma estratégia considerada por membros da bancada federal e pelo governo do Estado, que já acionou dia Procuradoria-Geral do Estado em busca de providências.
Uma eventual ação judicial e outras providências serão detalhadas pelo governador Paulo Hartung (MDB) na tarde desta terça-feira (03), em entrevista coletiva no Palácio Anchieta.
Segundo o deputado federal Lelo Coimbra (MDB), líder da maioria governista na Câmara dos Deputados, o Tribunal de Contas da União (TCU) questiona a antecipação da renovação da concessão. O direito da Vale de explorar a Vitória – Minas vence só em cinco anos.
É possível que uma ação judicial para barrar que a contrapartida seja construída no Centro-Oeste se aproprie dos questionamentos do TCU.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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