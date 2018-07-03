Espírito Santo estuda ir à Justiça para não perder ferrovia

Vinícius Valfré (Interino)

Procuradoria Geral do Estado: governo vai recorrer Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo

Essa é uma estratégia considerada por membros da bancada federal e pelo governo do Estado, que já acionou dia Procuradoria-Geral do Estado em busca de providências.

Uma eventual ação judicial e outras providências serão detalhadas pelo governador Paulo Hartung (MDB) na tarde desta terça-feira (03), em entrevista coletiva no Palácio Anchieta.

Segundo o deputado federal Lelo Coimbra (MDB), líder da maioria governista na Câmara dos Deputados, o Tribunal de Contas da União (TCU) questiona a antecipação da renovação da concessão. O direito da Vale de explorar a Vitória – Minas vence só em cinco anos.