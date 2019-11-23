Espírito Santo: Do aumento de vereadores à extinção de municípios

Câmara de Vitória pode incluir mais um segmento a ser beneficiado com a Lei Rubem Braga Crédito: Divulgação

Os vereadores são os representantes mais próximos da população, com atuação importante na solução dos problemas urbanos que afetam diretamente o cotidiano dos cidadãos. Como legisladores, devem por princípio buscar o aprimoramento da administração pública, com proposições que apontem para a melhoria da qualidade de vida nas cidades, sem abalar o cada vez mais exigido equilíbrio fiscal. Mas não é incomum que tropecem nesse propósito e se mobilizem por pautas que potencialmente elevem o gasto público. Pior: movidos por interesses que flertam com um casuísmo não mais tolerado pela sociedade.

As duas cidades que foram cenário dessas movimentações temerárias à saúde fiscal municipal estão longe de se encaixar no perfil dos municípios que podem ser extintos dentro da proposta de pacto federativo do governo federal, mas não deixam de ser exemplares. Independentemente do tamanho e do percentual de receitas próprias, os municípios precisam repensar a sua própria estrutura. Há necessidade de tantos vereadores? Em cidades menores, é mesmo imprescindível que recebam salários? São perguntas que precisam ser feitas, sem tabus.