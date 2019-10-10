"Esperava pra almoçar,  mas ele não chegou", desabafa pai de professor

Como de costume, o aposentado Maurílio Guimarães, 72 anos, esperava pelo filho em casa para almoçar junto com a família. "Mas ele não chegou", lamenta chorando o aposentado, em entrevista para A Gazeta. Maurílio é pai do professor de História Mauro Celso Azevedo Guimarães, morto após ser atingido por uma bobina de aço que despencou de uma carreta em São Torquato.

Abalado, Maurílio descreve o filho como carinhoso, amigo, responsável e trabalhador. "Era mais que filho, era um irmão", complementa. Agora o aposentado afirma que espera justiça pela morte do filho. "Estamos deixando as coisas acontecerem e posteriormente a gente vai ver a fundo de quem é a culpa. Até quando isso vai acontecer? Hoje foi com ele, amanhã pode ser com outro", desabafa o aposentado.