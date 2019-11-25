"Esperamos que a decisão da Ufes seja respeitada"

A defesa da educação pública, gratuita e de qualidade é uma pauta fundamental que o próximo dirigente máximo da universidade deve ter. Não sou e nunca fui filiada a nenhum partido político. Sinto-me preparada para assumir o cargo, como a primeira reitora da Ufes em 65 anos, pela minha trajetória e por ter sido eleita pela comunidade universitária, dentro do processo democrático de consulta. Tenho o compromisso de construir uma gestão inovadora, eficiente e participativa, alinhada com a missão da universidade. Cabe ressaltar que sou professora, pesquisadora e pós-doutora na área de Saúde Coletiva/Epidemiologia. Graduei-me na Ufes e, desde 1995, leciono no Departamento de Enfermagem. Ao longo da minha história dentro da universidade, como cientista e especialista em Epidemiologia, represento a Ufes e o Brasil, desde o governo Temer e também no governo do atual presidente da República, na Rede Governamental de Pesquisa em Tuberculose dos Brics, e como membro do Grupo Técnico Assessor de Tuberculose no Ministério da Saúde na Organização Mundial da Saúde (OMS). Esta iniciativa é extremamente importante nas ações políticas no cenário internacional, posicionando o Brasil como um dos principais expoentes na eliminação da tuberculose no mundo até 2030. Atualmente, estou como vice-reitora e tenho o compromisso com a comunidade universitária que me escolheu, de construir uma gestão democrática, eficiente e inovadora.