"Esperamos que a decisão da Ufes seja respeitada"

Em 65 anos de existência, uma mulher pode pela primeira vez comandar a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Por que "pode"? Simples: porque, apesar de ter sido a escolhida com larga margem de votos pela comunidade universitária para ser a próxima reitora, a professora e atual vice-reitora Ethel Maciel depende do presidente Bolsonaro para ser nomeada dentre três candidatos, como prevê a legislação. Pesquisadora e pós-doutora em Saúde Coletiva/Epidemiologia, Ethel se diz confiante em superar a crise financeira e orçamentária da universidade: "Vamos buscar novas alternativas para redução de gastos e maior eficiência na utilização dos recursos", promete.
A senhora teve cerca de dois terços dos votos na consulta à comunidade universitária sobre a eleição para reitor da Ufes. Esperava esse apoio?
Desde o início, a minha candidatura foi uma escolha coletiva, com o apoio de nove dos 11 diretores dos Centros de Ensino da Ufes, e o programa proposto pela nossa chapa, elaborado a partir de escutas e diálogo amplo com estudantes, técnicos administrativos e professores, em todos os campi da universidade. Acredito que esse apoio expressivo, principalmente entre professores e estudantes, foi uma resposta à participação que a comunidade universitária teve na construção coletiva do nosso projeto para a universidade. As pessoas se sentiram representadas pelas propostas que elas mesmas ajudaram a elaborar, o que resultou em uma significativa participação nas urnas, em comparação às eleições anteriores na Ufes.
A sua eleição representa a continuidade da gestão do atual reitor, Reinaldo Centoducatte?
Neste ano, a universidade foi destaque, em diferentes rankings, ocupando a 4ª posição no Raio-X da Administração Direta, Autárquica e Fundacional que avalia medidas de eficiência organizacional e administrativas, 12º lugar no indicador “Inovação”, no Ranking Universitário Folha, além de passar a integrar a lista do ranking internacional Times Higher Education (THE), um dos principais rankings universitários do mundo. A melhora desses indicadores é uma amostra do que vem sendo trabalhado e desenvolvido pela gestão, visando o avanço da nossa instituição. Queremos, junto com a comunidade, prosseguir com o que está dando um bom resultado e melhorar outros aspectos que ainda precisam ser qualificados.
O que pretende fazer de diferente da atual gestão?
A própria criação do nosso projeto para a universidade foi feita de modo diferente, ouvindo a comunidade acadêmica, por meio de visitas a todos os campi e integrando-a ao processo de construção desse programa. A partir do que escutamos, constatamos que duas questões são fundamentais: a humanização das relações e o cuidado às pessoas, e a inovação nos mecanismos de gestão. Dentre as principais propostas podemos mencionar a criação da Secretaria de Promoção à Saúde, com o foco na promoção da saúde e qualidade de vida, e a Secretaria de Inclusão Social e Acessibilidade, fortificando ações e políticas de inclusão social e acessibilidade. Outra ação será a criação da Secretaria de Projetos e da Diretoria de Avaliação Econômica e Sustentabilidade, com a modernização dos mecanismos e ferramentas de gestão, possibilitando mais eficiência para alocação de recursos e tomadas de decisão. Queremos também que a comunidade externa fique mais próxima da universidade, com projetos e parcerias que contribuam ativamente para o desenvolvimento do Estado e da sociedade.
A escolha do reitor será feita por lista tríplice que será enviada ao presidente da República, para decisão final. Além da senhora, quem deverá estar nessa lista?
Os candidatos irão se inscrever, entre os dias 27 e 29 de novembro, no Colégio Eleitoral. Após o período de inscrição, saberemos quem estará concorrendo e, depois do dia 5 de dezembro, quais serão os outros dois nomes que irão compor a lista tríplice junto com o meu nome.
Por ser uma pessoa próxima à esquerda, teme não ser a escolhida de Bolsonaro?
A defesa da educação pública, gratuita e de qualidade é uma pauta fundamental que o próximo dirigente máximo da universidade deve ter. Não sou e nunca fui filiada a nenhum partido político. Sinto-me preparada para assumir o cargo, como a primeira reitora da Ufes em 65 anos, pela minha trajetória e por ter sido eleita pela comunidade universitária, dentro do processo democrático de consulta. Tenho o compromisso de construir uma gestão inovadora, eficiente e participativa, alinhada com a missão da universidade. Cabe ressaltar que sou professora, pesquisadora e pós-doutora na área de Saúde Coletiva/Epidemiologia. Graduei-me na Ufes e, desde 1995, leciono no Departamento de Enfermagem. Ao longo da minha história dentro da universidade, como cientista e especialista em Epidemiologia, represento a Ufes e o Brasil, desde o governo Temer e também no governo do atual presidente da República, na Rede Governamental de Pesquisa em Tuberculose dos Brics, e como membro do Grupo Técnico Assessor de Tuberculose no Ministério da Saúde na Organização Mundial da Saúde (OMS). Esta iniciativa é extremamente importante nas ações políticas no cenário internacional, posicionando o Brasil como um dos principais expoentes na eliminação da tuberculose no mundo até 2030. Atualmente, estou como vice-reitora e tenho o compromisso com a comunidade universitária que me escolheu, de construir uma gestão democrática, eficiente e inovadora.
Se o presidente escolher outra pessoa para reitor, o que poderá acontecer?
Esperamos que seja respeitada a decisão da comunidade universitária, como tradicionalmente tem sido feita ao longo dos anos. É importante ressaltar que esta consulta, além de ter sido histórica, marca a escolha da primeira mulher para a reitoria da Ufes em 65 anos.
A Ufes vive um grave crise financeira e orçamentária. O que pretende fazer para superar essas dificuldades?
A atual gestão já vem realizando, desde 2015, estudos e avaliações para melhorar os processos de compra e licitações de modo a minimizar os impactos das reduções orçamentárias. A universidade conseguirá chegar, em dezembro, com suas contas em dia e, diante das previsões orçamentárias para o ano que vem, vamos buscar novas alternativas para redução de gastos e maior eficiência na utilização dos recursos. Um exemplo de economia conciliada à sustentabilidade foi a instalação na Ufes da maior usina solar do estado e terceira maior do Brasil, com placas de energia fotovoltaica e que gerará uma economia de quase R$ 6 milhões na conta de energia da universidade. Pretende-se, também, aumentar e sistematizar a captação de recursos, com novas possibilidades de financiamento e parcerias. Queremos, ainda, ampliar o diálogo com a bancada capixaba no Congresso Nacional e fazer o estreitamento de nossa relação com o Ifes, outra única instituição pública de nível superior no Estado do Espírito Santo, para a busca de soluções conjuntas para as nossas instituições e em prol do desenvolvimento regional.
A sra. chegou a anunciar que não seria candidata à reitoria, mas depois reviu e participou da eleição. Por que a mudança de decisão?
Nós tínhamos outro candidato que, por uma questão de saúde, precisou se afastar do processo. Diante desse cenário, do meu comprometimento com a defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, e com o apoio da maioria dos diretores de Centros de Ensino, revi a minha posição inicial. Houve uma unanimidade na sugestão do meu nome para representar o projeto coletivo que estava sendo construído para a Ufes. Da mesma forma ocorreu a composição da chapa, com a escolha do nome do professor Roney Pignaton, visando a maior integração com os campus de São Mateus e de Alegre.
Se a sra. for a escolhida, pretende concorrer à reeleição?
No momento, as nossas metas iniciais são a nomeação e a futura gestão que vamos construir sendo a primeira reitora da universidade, em 65 anos de história, ao lado do vice-reitor, professor Roney Pignaton. Uma vez empossada, temos quatro anos de gestão pela frente.
É mais fácil comandar a universidade no governo do PT ou no de Bolsonaro?
Fazer a gestão da universidade requer responsabilidade diante de qualquer conjuntura econômica, social e política. Nossa missão é garantir a educação pública, gratuita e de qualidade. Eu assumi a Vice-reitoria desde novembro de 2013. Passei por vários governos, em todos eles tivemos desafios, especialmente no que se refere à diminuição de orçamento, e medidas foram tomadas para a superação desses desafios. Com diálogo permanente e planejamento, vamos traçar o melhor caminho, diante de um processo de redução de orçamento, como previsto. Estamos comprometidos em buscar soluções e alternativas em conjunto com as forças políticas do nosso Estado para os desafios que virão. É importante salientar que a gestão deve primar pelos interesses da Ufes, enquanto instituição do Estado brasileiro e da sociedade.