Micarense 1992 Crédito: Acervo Pessoal

Luiz Zardini

Eu vim para Linhares ganhar um beijo. Um beijo com desejo de amar... Quem curtiu o Micarense, a maior micareta que o Espírito Santo já teve, lembra bem desta canção, que dava o tom da despedida do Carnaval fora de época que entrou para a história da cidade. A música é da Banda Auê, que arrastou multidões pelas principais ruas e avenidas do Centro, em sete edições do Micarense. Era com essa batida que o trio elétrico conduzia os micareteiros até a rodoviária de Linhares, quando o evento chegava ao fim. Fizemos a música exclusivamente para o Micarense", relembrou um dos vocalistas da Banda Auê, Urbano DAvila.

A pegada do Micarense era ter disposição para curtir e dançar ao som das atrações que se apresentavam nos trios elétricos. Nossa missão era puxar aquela multidão com o melhor do nosso repertório. Lembro que eram de oito a 10 trios elétricos espalhados pela cidade. Era assim que a festa acontecia. Tinha gente de todos os cantos do Brasil participando do evento", afirmou Urbano.

O evento teve oito edições e foi inspirado nas micaretas que já agitavam o Nordeste nos anos 80. A 1ª edição aconteceu em 1989. "O Micarense foi criado com a intenção de movimentar a economia local e dar destaque às belezas e aos atrativos de Linhares. Tinha programação e atrações na praia de Três Pontas, na Lagoa Juparanã, e no Centro da cidade, durante todo o evento", explicou Júlio César Durão de Almeida, que trabalhou durante quatro anos na organização do Micarense.

Panfleto Micarense Crédito: Acervo Pessoal

Artistas e bandas de renome nacional se apresentaram em Linhares. Chiclete com Banana, Araketu, Banda Eva, Timbalada, É o Tchan, além de artistas de grande prestígio no Axé, como Margareth Menezes, Daniela Mercury, Carlinhos Brown e Netinho, estão entre os principais. "Tínhamos a preocupação de trazer para cidade os artistas que faziam sucesso naquela época e ocupavam o topo das paradas musicais do Axé. Em 1991, quando a banda Chiclete com Banana se apresentou no Micarense, a Polícia Militar informou na, ocasião, que cerca de 250 mil pessoas marcaram presença no evento", afirmou.

O Micarense era divulgado em todo o país e a cidade entrou para rota turística de muitos brasileiros. "Os empresários da rede hoteleira de Linhares comemoravam a alta no faturamento. A procura por quartos era muito grande e os hotéis da cidade não conseguiam dar conta da demanda. Quem não conseguia reservar uma vaga ou alugar uma casa, vinha assim mesmo. Era muito comum ver pessoas acampadas em barracas em terrenos vazios na região do Centro", lembrou Júlio César.

Quem marcou presença no Micarense lembra com saudade do evento que entrou para história e ficou na memória de muitos moradores. "O clima ficava diferente na cidade. Havia uma expectativa muito grande. Antes mesmo da micareta começar, as pessoas iam para rua bater papo e encontrar os amigos. Eu morava no interior daqui de Linhares e a minha casa ficava cheia de parentes e amigos que vinham das cidades de Colatina, Mantenópolis e Vitória para curtir a festa", contou o autônomo Graziane Silvestre Dias.

Na época, Graziane tinha uma câmera e conseguiu registrar vários momentos da festa. "Eu pegava o equipamento e saía entrevistando os foliões e as atrações do Micarense. Postei alguns trechos dessas filmagens na internet há cinco anos e o vídeo já tem mais de 15 mil visualizações. Os comentários mais comuns são de pessoas que participaram dos eventos e lembram com saudade da época", disse.

Micarense 1996 Crédito: Acervo Pessoal

A cada edição, o Micarense atraía cada vez mais gente para Linhares e não demorou muito para que os problemas começassem a surgir. "Com tantas pessoas circulando pela cidade, os moradores reclamavam do barulho, que ia até altas horas da madrugada. Comerciantes tiveram lojas furtadas e arrombadas. Pessoas eram assaltadas pelas ruas e a sujeira que ficava, incomodava. A organização espalhava banheiros químicos pelas ruas e avenidas, mas não era suficiente", lamentou Júlio César.