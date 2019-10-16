Preservação de Nascentes

Hoje é dia de voltar pra sala de aula. Isso mesmo! Vou aprender uma lição junto com a garotada da escola da comunidade de São João da Barra Seca, interior do município de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O que essa aula tem de especial? A preservação das nascentes. Isso porque as casas, a igreja, o centro comunitário, tudo é abastecido com água da nascente da propriedade.