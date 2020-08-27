Igreja Cristã Maranata retoma os seminários de forma on-line

No dia 29 de agosto, a Igreja Cristã Maranata vai realizar a transmissão de um seminário on-line pelo canal da instituição no Youtube Crédito: Freepik

A expansão que as programações on-line tomaram no cenário atual, em que há uma demanda por evitar aglomerações devido à pandemia do novo coronavírus, é inerente também à realidade da Igreja Cristã Maranata. Nos últimos cinco meses, a instituição expandiu a sua grade de atividades via internet com o intuito de zelar pela saúde de seus membros. Essa grade, além de envolver cultos transmitidos diariamente, englobará também a realização de eventos maiores no que diz respeito ao tempo de duração e quantidade de conteúdo doutrinário transmitido, os chamados seminários.

Os seminários estão inseridos na realidade da instituição há quase 50 anos. Até o início de 2020, eles eram realizados quinzenalmente. O principal local onde aconteciam era o Maanaim, localizado no município de Marechal Floriano, na região Serrana do Estado. A estrutura comporta aproximadamente 4.500 pessoas em cada evento, porém, na última década o alcance ultrapassava esse limite por meio da transmissão via satélite e do recurso de streaming. Pela primeira vez ao longo da história dessa instituição, houve uma interrupção prolongada dessas atividades presenciais, em função da pandemia, contudo, não das transmissões.

Adaptação facilitada ao modelo on-line

Fotos foram feitas antes da pandemia Crédito: Divulgação/Maranata

Houve, por certo, um impacto no modo de realização das programações por parte da ICM devido ao cenário mundial. No entanto, por outro lado, faz-se importante considerar que a estrutura tecnológica vigente no contexto dessa denominação já fazia possível desde a década passada a inclusão de pessoas de diversas partes do mundo nos eventos da ICM.

A Igreja Cristã Maranata conta com uma estrutura de Rádio e TV Web, transmissão via satélite e streaming a qual está situada em sua Central de Comunicação, em Vila Velha. Dessa forma, a instituição vem utilizando ao longo do tempo a ciência em prol da fé para que os ensinamentos doutrinários possam atingir o maior número possível de pessoas.

Mais uma vez, este recurso será utilizado no próximo final de semana, no dia 29 de agosto, quando haverá a transmissão de um seminário on-line no canal da instituição no Youtube

Seminário e contexto atual

O seminário já possui quase 100 mil pessoas inscritas. Esse evento contará com tradução simultânea para sete idiomas, a saber: língua brasileira de sinais (Libras), inglês, espanhol, italiano, francês, russo e hebraico. Os temas serão doutrinários e refletem a direção de Deus para a Igreja de Cristo. Essa programação, embora totalmente via internet, será feita como um marco para o retorno das atividades presenciais da instituição, que se viabilizará de modo gradual, com regras e orientações para priorizar a preservação da saúde dos membros e de maneira que não excluirá as atividades on-line, as quais permanecerão diariamente.

Dessa forma, com as devidas adaptações, a igreja permanece unida, não somente por meio do recurso que a tecnologia proporciona, que também possui a sua importância, mas, sobretudo, fortalecida ainda mais pela união essencial que, por outro lado, não sofreu nenhum impacto e existe antes da viabilização do acesso à internet, que a união como Corpo de Cristo, cujos membros formam uma unidade por meio da comunhão estabelecida em Jesus Cristo.