Tratamento de esgoto na bacia do Rio Doce

Estação de Tratamento de Esgoto em Colatina: Fundação Renova destinará mais de R$ 710 milhões para os municípios ao longo da bacia do Rio Doce se adequarem Crédito: Fundação Renova/Divulgação

O saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e definido pela Lei nº. 11.445/2007 como o conjunto dos serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais.

Mas, após dois anos da aprovação do Novo Marco Legal do Saneamento (Lei no 14.026), em 15 de julho de 2020, o Brasil ainda possui 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada e 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto, conforme aponta o mais recente levantamento do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS 2020).

Outra informação preocupante: apenas 50% do volume gerado de esgoto é tratado, o que equivale a mais de 5,3 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento despejado na natureza diariamente.

ESPÍRITO SANTO

Um ranking, organizado pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a GO Associados, lista as 100 melhores cidades do país quando o assunto é saneamento básico. Apenas quatro municípios capixabas estão presentes no levantamento. Todos fazem parte da Grande Vitória: Serra (50º), Vitória (53º), Vila Velha (71º) e Cariacica (86º).

Em muitas localidades, principalmente no interior do Estado, ainda é possível flagrar o despejo clandestino de esgoto em rios e córregos. O Rio Doce, importante curso d’água para os estados de Minas Gerais e Espírito Santo, sofre com essa ação.

Descarte irregular de esgoto no Rio Doce, em Baixo Guandu Crédito: Diego Luis

A Fundação Renova, criada para reparar e compensar os danos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, em novembro de 2015, desenvolve ações compensatórias para revitalizar o Rio Doce, entre elas, o Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos.

“Ao todo, serão destinados mais de R$ 710 milhões para 39 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo para obras de ampliação e adequação dos sistemas de tratamento de esgoto e destinação de resíduos sólidos ao longo da Bacia do Rio Doce”, explica Cynthia Franco, especialista em saneamento ambiental da Fundação Renova.

No Espírito Santo, foram disponibilizados R$ 170 milhões em recursos compensatórios para os municípios de Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Marilândia, além do Consórcio Condoeste, composto por 22 municípios capixabas. Até junho deste ano, R$ 12,5 milhões já foram repassados aos municípios.

O novo Marco Legal do Saneamento Básico prevê a coleta e tratamento de esgoto para 90% da população até dezembro de 2033 Crédito: Fundação Renova/Divulgação

“Essa é uma iniciativa muito importante da Fundação Renova para que essas cidades alcancem as metas estabelecidas no novo Marco Legal do Saneamento Básico, que prevê a coleta e tratamento de esgoto para 90% da população até dezembro de 2033”, acrescenta Cynthia.

Atualmente, cerca de 80% de todo o esgoto gerado pelos municípios atingidos pelo rompimento de Fundão não passam por tratamento e são despejados diretamente no rio.

“Saneamento básico se reflete em melhoria da qualidade de vida. Nunca é demais lembrar que, a cada R$ 1 investido em saneamento, o poder público economiza R$ 4 em saúde. Saneamento e saúde estão sempre atrelados e a gente não pode esquecer disso”, finaliza.

DADOS DO SANEAMENTO BÁSICO NO BRASIL

35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada;

100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto;



Apenas 50% do volume gerado de esgoto é tratado. Isso equivale a mais de 5,3 mil piscinas olímpicas de esgoto sem tratamento despejadas na natureza diariamente;



Apenas 4 municípios capixabas estão entre os 100 melhores do país quando o assunto é saneamento básico: Serra (50º), Vitória (53º), Vila Velha (71º) e Cariacica (86º).



AÇÕES COMPENSATÓRIAS DA FUNDAÇÃO RENOVA

Mais de R$ 710 milhões para 39 municípios de Minas Gerais e do Espírito Santo para obras de ampliação e adequação dos sistemas de tratamento de esgoto e destinação de resíduos sólidos ao longo da Bacia do Rio Doce;

No Espírito Santo, foram disponibilizados R$ 170 milhões para os municípios de Linhares, Colatina, Baixo Guandu, Marilândia, além do Consórcio Condoeste, composto por 22 municípios capixabas;



Até junho deste ano, R$ 12,5 milhões já foram repassados aos municípios capixabas.

