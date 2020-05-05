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Origens

Sua mãe na moda: um presente que alia beleza e conforto

Na Origens, você encontra vestido com um toque casual no valor de R$ 159,90
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 13:46

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 13:46

Além do pagamento à vista, o vestido estampado de tucano também pode ser parcelado em duas vezes de R$ 79,95, sem juros
Além do pagamento à vista, o vestido estampado de tucano também pode ser parcelado em duas vezes de R$ 79,95, sem juros Crédito: Origens/Divulgação
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