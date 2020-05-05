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Sonho dos Pés

Calçado para a mãe antenada que faz questão de estar na moda

Uma bota cano curto fica bem em looks variados. Na Sonho dos Pés, você encontra essa peça coringa a R$ 199,90
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 14:39

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 14:39

Uma das opções de presente na Sonho dos Pés é uma bota curta a R$ 199,90
Uma das opções de presente na Sonho dos Pés é uma bota curta a R$ 199,90 Crédito: Sonho dos pés/Divulgação
  • Como comprar: por delivery em todas as lojas ou presencialmente nas unidades de Linhares, São Mateus, Cachoeiro e Guarapari
  • Horário de atendimento: Linhares: de 13 as 18 horas (seg. a sexta); de 9 as 12 horas (sábado); São Mateus: de 11h30 as 17h30 de (seg. a sexta); de 9 as 13 horas (sábado);  Guarapari: de 11 as 16 horas; Cachoeiro: de 10 as 17 horas (de seg. a sexta).
  • Telefones para contato: (27) 98846-4226 - loja da Glória fechada, atendimento por delivery; (27) 98846-4228 - loja de Linhares; (27) 98847-4227 - loja do Shopping Vila Velha fechada, atendimento por delivery; (27) 98846-0221 - loja de Guarapari; (27) 98846-4609 - loja do Shopping Praia da Costa fechada, atendimento por delivery; (27) 99926-2479 ou (27) 3763-1700 - loja de São Mateus; (28) 99973-9964 ou (28) 3521-0026 - loja de Cachoeiro; (27) 3318-2904 ou (27) 99235-4686 - loja da Serra fechada, atendimento por delivery; (27) 99612-8240 - loja do Shopping Vitória fechada, atendimento por delivery.
  • Link do site (ou rede social): @sonhodospes.gloria@sonhodospes.linhares@sonhodospes.shoppingvilavelha@sonhodospes.cachoeiro@sonhodospes.guarapari@sonhodospes_shoppraiadacosta@sonhodospes.boulevardvv@sonhodospes_saomateus@sonhodospes.cachoeiro@sonhodospesvitoria
  • Endereço (para take away): Sonho dos Pés (Glória) Rua Aurora, 612, loja 20, bairro Glória, Vila Velha (ES); Sonho dos Pés (Linhares) Av. Governador Jones dos Santos Neves, 869, loja 04, Centro, Linhares (ES); Sonho dos Pés (Shopping Vila Velha) Rua Luciano das Neves, 2418, loja: 2032, B, bairro Divino Espírito Santo, Vila Velha (ES); Sonho dos Pés (São Mateus) Avenida José Tozzi, 1957, Centro, São Mateus (ES); Sonho dos Pés (Cachoeiro) Rua 25 de Março, 13, Centro, Cachoeiro (ES); Sonho dos Pés (Shopping Vitória) Av. Américo Buaiz, 200, 111 - Enseada do Suá, Vitória (ES); Sonho dos Pés (Serra) Avenida Central, 896, Laranjeiras, Serra (ES); Sonho dos Pés (Shopping Boulevard) Rodovia do Sol, 5000, loja 1087, Jockey de Itaparica, Vila Velha (ES); Sonho dos Pés (Shopping Praia da Costa) Avenida Dr. Olívio Lira, 353, loja 110 C, Praia da Costa, Vila Velha (ES); Loja Sonho Dos Pés (Guarapari) Avenida Dr. Roberto Calmon, 226, loja 2, Centro, Guarapari (ES)

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