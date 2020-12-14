Subseção de Guarapari abre a nova casa para a advocacia capixaba

O presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho, e a presidente da 4ª Subseção Mônica Ferreira Goulart entregaram a nova sede de Guarapari, Anchieta e Alfredo Chaves Crédito: Divulgação/OAB-ES

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) inaugurou, na última semana, a nova sede da 4ª Subseção de Guarapari, que irá atender também os municípios de Anchieta e Alfredo Chaves. Mais ampla e moderna, a nova sede foi toda preparada para acessibilidade. Sua estrutura conta com três escritórios equipados para audiência por meio de vídeoconferência, sala de comissões, sala de reuniões, sala da presidência e sala para advocacia e auditório com capacidade para 100 pessoas para realização de eventos.

Sem a contribuição da Anuidade não podemos ofertar essa estrutura maravilhosa e como a nossa advocacia merece. Até o próximo final do ano entregaremos mais de seis Subseções e talvez o lote da Sede Estadual. Realizamos uma Gestão com transparência. O desafio da advocacia de Guarapari, Alfredo Chaves e Anchieta é usar a sede. Hoje vocês recebem uma casa que vocês merecem. Estou muito feliz com essa realização. Sejam muito bem-vindos, disse o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.

A entrega da nova sede faz parte do projeto da Ordem de valorização da advocacia de todas as regiões do Estado. Um espaço digno e moderno para os colegas advogados e advogadas e à altura da importância inerente à profissão e à nossa instituição. O sentimento é de gratidão e dever cumprido, por termos nossos incansáveis clamores atendidos, sendo a comprovação de que a Seccional Espírito Santo e a 4ª Subseção estão alinhadas na busca por uma entidade mais fortalecida, observou a presidente da 4ª Subseção de Guarapari, Mônica Ferreira Goulart.

Segundo Goulart, a nova sede também irá beneficiar os profissionais que não possuem um local específico para atendimento dos clientes ou que precisem realizar atendimento fora do próprio escritório. Esse foi um compromisso assumido pela atual gestão e hoje realizado, com a certeza de que iremos fazer muito mais pela valorização da advocacia. Esse sonho é de todos, pontuou.

HOMENAGEM

Na inauguração, a presidente da 4º Subseção foi homenageada pela advocacia local por sua atuação e trabalho desenvolvido em sua gestão. O presidente da OAB-ES também recebeu uma placa de homenagem das mãos da presidente Mônica.

A cerimônia de inauguração aconteceu na última quarta-feira (9) e contou com a presença de diversos representantes da advocacia capixaba: o secretário geral, Marcus Felipe Botelho Pereira; o diretor tesoureiro, Ricardo Ferreira Pinto Holzmeister; o presidente da Caixa De Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), Aloísio Lira; o conselheiro federal, Jedson Marchesi Maioli. Estiveram também presentes conselheiros estaduais e presidentes de Subseções do Espírito Santo.