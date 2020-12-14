Subseção de Guarapari abre a nova casa para a advocacia capixaba

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Espírito Santo (OAB-ES) inaugurou, na última semana, a nova sede da 4ª Subseção de Guarapari, que irá atender também os municípios de Anchieta e Alfredo Chaves. Mais ampla e moderna, a nova sede foi toda preparada para acessibilidade. Sua estrutura conta com três escritórios equipados para audiência por meio de vídeoconferência, sala de comissões, sala de reuniões, sala da presidência e sala para advocacia e auditório com capacidade para 100 pessoas para realização de eventos.
Sem a contribuição da Anuidade não podemos ofertar essa estrutura maravilhosa e como a nossa advocacia merece. Até o próximo final do ano entregaremos mais de seis Subseções e talvez o lote da Sede Estadual. Realizamos uma Gestão com transparência. O desafio da advocacia de Guarapari, Alfredo Chaves e Anchieta é usar a sede. Hoje vocês recebem uma casa que vocês merecem. Estou muito feliz com essa realização. Sejam muito bem-vindos, disse o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.
A entrega da nova sede faz parte do projeto da Ordem de valorização da advocacia de todas as regiões do Estado. Um espaço digno e moderno para os colegas advogados e advogadas e à altura da importância inerente à profissão e à nossa instituição. O sentimento é de gratidão e dever cumprido, por termos nossos incansáveis clamores atendidos, sendo a comprovação de que a Seccional Espírito Santo e a 4ª Subseção estão alinhadas na busca por uma entidade mais fortalecida, observou a presidente da 4ª Subseção de Guarapari, Mônica Ferreira Goulart.
Segundo Goulart, a nova sede também irá beneficiar os profissionais que não possuem um local específico para atendimento dos clientes ou que precisem realizar atendimento fora do próprio escritório. Esse foi um compromisso assumido pela atual gestão e hoje realizado, com a certeza de que iremos fazer muito mais pela valorização da advocacia. Esse sonho é de todos, pontuou.
HOMENAGEM
Na inauguração, a presidente da 4º Subseção foi homenageada pela advocacia local por sua atuação e trabalho desenvolvido em sua gestão. O presidente da OAB-ES também recebeu uma placa de homenagem das mãos da presidente Mônica.
A cerimônia de inauguração aconteceu na última quarta-feira (9) e contou com a presença de diversos representantes da advocacia capixaba: o secretário geral, Marcus Felipe Botelho Pereira; o diretor tesoureiro, Ricardo Ferreira Pinto Holzmeister; o presidente da Caixa De Assistência dos Advogados do Espírito Santo (CAAES), Aloísio Lira; o conselheiro federal, Jedson Marchesi Maioli. Estiveram também presentes conselheiros estaduais e presidentes de Subseções do Espírito Santo.
Com localização privilegiada, a 4ª Subseção fica na Rua Simplício de Almeida Rodrigues, nº 70, edifício Solar Mariz, lojas 06 e 07, no Centro de Guarapari.