Refis da OAB-ES continua até o dia 20 de dezembro

Os interessados podem fazer o peticionamento eletrônico no site da OAB-ES Crédito: OAB-ES/Divulgação

O Programa de Regularização Financeira (Refis) da Ordem dos Advogados do Brasil  Seccional Espírito Santo (OAB-ES) continua até o próximo dia 20 de dezembro. Com diversas opções, o programa oferece descontos especiais para a quitação dos débitos de anuidades, com redução de 90% da multa e juros e de mora para pagamento à vista. Também há opções de parcelamentos, no cartão de crédito e boletos, conforme Resolução nº 11 de 09 novembro de 2020.

De acordo com o diretor tesoureiro da OAB-ES, Ricardo Ferreira Pinto Holzmeister, muitos advogados já aproveitaram as vantagens do Refis 2020 e já podem usufruir integralmente dos serviços da OAB-ES, como benefícios da Caixa de Assistência dos Advogados, acesso às salas de apoio, convênios, transporte interfóruns, recortes digitais, cursos e palestras. "O Refis 2020 é uma grande oportunidade para os advogados e advogadas regularizarem sua situação junto à OAB-ES no ano desafiador de 2020", destaca.

Os interessados na adesão podem fazer seu pedido no peticionamento eletrônico no site da OAB-ES e terem acesso ao formulário referente. Entre no assunto: Refis 2020.