Zona Franca: empresa quer fazer voos de carga entre Vitória e Manaus

Avião decolando no aeroporto de Vitória Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo

O secretário de desenvolvimento do Espírito Santo, José Eduardo Faria de Azevedo, afirmou que uma transportadora estuda a criação de uma linha aérea ligando as cidades de Vitória e Manaus. A intenção com essa alternativa é dar mais agilidade ao setor de transporte de mercadorias entre as duas cidades.

Your browser does not support the audio element. Zona Franca - empresa quer fazer voos de carga entre Vitória e Vila Velha

Azevedo fez a afirmação na manhã desta terça-feira (28), durante uma cerimônia que marcou o início das operações do entreposto da Zona Franca de Manaus no Espírito Santo. O local, com mais de 30 mil metros quadrados, fica às margens da BR-101, em Cariacica.

A principal função do entreposto é auxiliar na logística da distribuição de mercadorias produzidas em Manaus. Depois de serem trazidos para o Espírito Santo, os produtos serão entregues em estados vizinhos com mais agilidade. O primeiro cliente do entreposto é uma empresa japonesa especializada na produção de ar-condicionado.

O secretário José Eduardo Faria de Azevedo falou sobre os tipos de produtos que podem ser beneficiados com o transporte aéreo entre Manaus e Vitória.

Entreposto da Zona Franca de Manaus no Espírito Santo Crédito: Eduardo Dias

“Dependendo da característica dos produtos, por exemplo eletroeletrônicos, que são produtos mais caros, existe a possibilidade da criação de uma linha de transporte aéreo de Vitória para Manaus, já tem uma empresa que está estudando isso. Ela está operando entre Vitória e Viracopos (São Paulo). Dependendo da característica do produto, isso poderá gerar uma linha com a cidade de Manaus”, explicou o secretário.

A criação do entreposto em Cariacica já criou 48 vagas de empregos diretos e indiretos. Empresários do ramo de importação e exportação acreditam que o local tenha capacidade para gerar cerca de 120 vagas de emprego.