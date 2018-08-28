Zona Franca: empresa quer fazer voos de carga entre Vitória e Manaus

O secretário de desenvolvimento do Espírito Santo, José Eduardo Faria de Azevedo, afirmou que uma transportadora estuda a criação de uma linha aérea ligando as cidades de Vitória e Manaus. A intenção com essa alternativa é dar mais agilidade ao setor de transporte de mercadorias entre as duas cidades.
Zona Franca - empresa quer fazer voos de carga entre Vitória e Vila Velha
Azevedo fez a afirmação na manhã desta terça-feira (28), durante uma cerimônia que marcou o início das operações do entreposto da Zona Franca de Manaus no Espírito Santo. O local, com mais de 30 mil metros quadrados, fica às margens da BR-101, em Cariacica.
A principal função do entreposto é auxiliar na logística da distribuição de mercadorias produzidas em Manaus. Depois de serem trazidos para o Espírito Santo, os produtos serão entregues em estados vizinhos com mais agilidade. O primeiro cliente do entreposto é uma empresa japonesa especializada na produção de ar-condicionado.
O secretário José Eduardo Faria de Azevedo falou sobre os tipos de produtos que podem ser beneficiados com o transporte aéreo entre Manaus e Vitória.
“Dependendo da característica dos produtos, por exemplo eletroeletrônicos, que são produtos mais caros, existe a possibilidade da criação de uma linha de transporte aéreo de Vitória para Manaus, já tem uma empresa que está estudando isso. Ela está operando entre Vitória e Viracopos (São Paulo). Dependendo da característica do produto, isso poderá gerar uma linha com a cidade de Manaus”, explicou o secretário.
A criação do entreposto em Cariacica já criou 48 vagas de empregos diretos e indiretos. Empresários do ramo de importação e exportação acreditam que o local tenha capacidade para gerar cerca de 120 vagas de emprego.
Sidemar de Lima Costa, superintendente da empresa de armazenagem responsável por atuar no entreposto, afirmou que pelo menos 10 empresas negociam para começar a utilizar o local ainda neste ano.