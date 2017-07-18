Zona Franca de Manaus no ES vai facilitar distribuição no Sudeste

O Espírito Santo vai ter ainda este ano um polo de distribuição de produtos da Zona Franca de Manaus. O entreposto ficará em Cariacica e deve gerar cerca de 120 empregos diretos e indiretos, além de facilitar a chegada desses produtos aos consumidores da região Sudeste. O transporte de um produto que hoje demora cerca de 17 dias para fazer o trajeto do Norte até a casa do consumidor do Espírito Santo e de outros estados do Sudeste poderá ser feito em até dois dias com a otimização desse trabalho.

A empresa de armazenagem Terca, sediada no bairro Porto Engenho, ganhou a licitação realizada pelo governo do Amazonas e poderá armazenar no município produtos de cerca de 500 empresas que atuam no polo industrial do Amazonas. O investimento será de R$ 2 milhões e a empresa tem até 90 dias para começar a operar o polo. Ela poderá armazenar estes produtos livres de impostos será de 10 anos.

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Armazém da Terca onde ficarão abrigados produtos fabricados na Zona Franca de Manaus já está pronto e deve começar a operar em 90 dias Crédito: Reprodução

Dez empresas com fábrica em Manaus já negociam a utilização do polo no Espírito Santo. O secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, José Eduardo Azevedo, diz que o Governo do Estado, a Prefeitura de Cariacica e a empresa vencedora vão ao estado do Amazonas divulgar o polo para atrair as empresas da Zona Franca de Manaus.

"Um grande conjunto de atividades com grande potencial de geração de renda e de empregos para Cariacica e para o resto do Estado. Estamos anunciando aqui hoje uma missão que vai ao Amazonas fazer uma divulgação do polo para atrair as mais de 500 empresas sediadas em Manaus', conta.

O prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior, o Juninho, destaca que a iniciativa vai ampliar o comércio digital na cidade. “É a oportunidade nesse momento de crise de geração de emprego a nível do Brasil e nós temos que sair na frente”, diz.