Zico pode participar de programa de governo contra a violência no Espírito Santo

Zico, o ex-craque do Flamengo, pode participar de programa de governo contra a violência no Espírito Santo. O programa é denominado Ocupação Social. A participação do eterno camisa 10 do clube carioca seria por meio do projeto social 'Escola Zico 10'. Zico teve um encontro com o governador Paulo Hartung (PMDB), nesta quinta-feira (12) para apresentar o projeto e iniciar a negociação com o Estado. O projeto do ex-atleta já existe em 20 estados do país e atende cerca de 400 mil crianças. O Ocupação Social tem meta ofertar serviços sociais às áreas mais violentas do Estado, por meio de um intercâmbio de informações entre secretarias. Segundo o Palácio Anchieta ainda não há definições sobre a implantação do projeto no programa de governo. A análise de todos os fatores envolvendo a viabilidade disso será da Secretaria de Ações Estratégicas.

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O Espírito Santo já possui unidades do projeto social em Vila Velha e na Serra. O projeto de Zico ajuda crianças de comunidades carentes na educação, através do futebol e conta com uma equipe multidisciplinar. O principal objetivo é fazer com que a criança, através do futebol, tenha o prazer de estudar, de acordo com Zico.

“Eu fiz a apresentação a ele, e como eu já tenho em Vila Velha, Serra, estamos vendo a possibilidade. A gente quer parcerias com o governo e a prefeitura porque eles tem o que a gente tem mais dificuldade, que são os espaços públicos, e que às vezes ficam ociosos, como praças e campos de futebol que não são muito usados. E a gente está correndo diversos estados, e vemos que podem ser feitas parcerias com empresas, empresários, para colocarem a marca deles lá, e fazer um trabalho”, disse à Rádio CBN Vitória.

Zico também apresentou o projeto ao prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Júnior (PPS), o Juninho, para que escolinhas também sejam implantadas no município. A prefeitura de Cariacica informou que pretende buscar parcerias com a iniciativa privada para viabilizar a parceria com o projeto de Zico.