"Zé do Canil" faz crítica irreverente à situação política brasileira

"Zé do Canil" chama a atenção com "Cadela Petrobras" e críticas à política Crédito: Kaique Dias | CBN Vitória

“De Norte a Sul, Leste a Oeste meu irmão, como tem político contaminado com o vírus da corrupção”. Com um microfone pendurado como uma gravata e com essa animação toda um aposentado de Vila Velha chama a atenção nas ruas de Vila Velha criticando de forma irreverente a situação política do Brasil, com as várias denúncias de corrupção que surgiram recentemente. Morador do Bairro Barramares, Zé do Canil já é conhecido no município. “Você pra conseguir uma consulta perde três madrugadas, não é?!”, diz.

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José Alves de Souza é conhecido pelo apelido de Zé do Canil por ter muitos cães em casa - aproximadamente 20 animais. Aos 71 anos de idade, ele afirma que trabalhou na área de meio ambiente. Segundo ele, o que motiva andar pelas ruas criticando a atual política são os últimos acontecimentos.“Eu estou dizendo há muito tempo que o político brasileiro está apodrecendo gradativamente. Hoje não sei se foi o político ou uma parte da sociedade. No Brasil, de Norte a Sul e Leste a Oeste, a gente tem vergonha de ser brasileiro”, explica.

Com uma cadela de pelúcia que ele chama de “Petrobrás” em cima do teto do carro, ele também faz críticas às denúncias de desvio de dinheiro da petroleira recentemente, que motivaram à Operação Lava Jato. “Mas mamaram à vontade na Petrobrás hein. Oh cadela boa de leite hein?!”, diz descontraído.

Nas ruas, a forma irreverente de criticar a política chama a atenção. Todo mundo para para olhar. A estudante Ana Clara Ribeiro, de 17 anos, gostou da ideia de Zé do Canil. “A situação está pedindo, está muito difícil. E chama a atenção ele com esse ‘cachorro’ falando verdades”, disse.

“Rodo Vila Velha toda. Aqui não tem meio litro de gasolina de político, não tenho rabo preso nenhum. Faço isso porque acho que alguém tem que resistir ao sistema”, disse.