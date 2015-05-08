Em votação quase unânime, o procurador de Justiça Fernando Zardini e os promotores Gustavo Modenesi e Vera Lúcia Miranda foram eleitos para compor a lista tríplice do Ministério Público (MP) para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça (TJ). Durante sessão no Pleno do Judiciário, na tarde desta quinta-feira (7), Zardini recebeu 25 votos, Gustavo, obteve 24, e Vera 21. Eles integravam uma lista com seis nomes, que foram os mais votados pelos próprios membros do MP.A vaga aberta foi devido à aposentadoria do desembargador José Luiz Barreto Vivas, que ocorreu em fevereiro. Com a definição da lista tríplice, o presidente do TJ, Sérgio Bizotto, afirmou que deve entregá-la pessoalmente ao governador Paulo Hartung (PMDB). O chefe do Executivo Estadual fará a escolha do novo desembargador. Hartung tem prazo de 20 dias para definir, após o recebimento da lista.

Your browser does not support the audio element. Zardini recebe maioria dos votos entre selecionados de lista tríplice para cargo de desembargador

Durante a votação, mais da metade dos 28 desembargadores escolheram os três eleitos, enfatizando os currículos de cada um. Zardini, por já ter sido procurador-geral de Justiça; Modenesi, pelos mais de 20 anos no órgão e pelo atual cargo de promotor de Justiça corregedor, e Vera Lúcia, que foi a mais votada pelos colegas.

Representação criminal

Apesar de Fernando Zardini ser considerado o mais cotado à vaga, o desembargador Fábio Clem argumentou, durante a sessão, que não votaria nele devido à representação criminal que existe contra o procurador. Segundo Zardini, ele se refere a um processo que tramita há quase dez anos,

sobre um obra de emergência em Linhares da época em que era secretário do Estado, formulada pelo ex-presidente da Assembleia, José Carlos Gratz.

Zardini esclareceu que o Tribunal de Contas (TC) emitiu uma certidão declarando que esse processo não teve uma instrução técnica conclusiva, e que não houve constrangimento pelo fato ter sido lembrado no Pleno.

“As informações já foram prestadas e agora é aguardar o Tribunal de Contas se posicionar. Não há, nesse particular, qualquer crime ou irregularidade de contas, mas é natural uma acusação desta natureza para quem teve durante os quatro anos de gestão perante a Procuradoria Geral de Justiça, com um perfil de combate às organizações criminosas”, disse à Rádio CBN Vitória.

Já Gustavo Modenesi está confiante que tem chances de ser o primeiro promotor escolhido em uma lista tríplice, já que na história do Tribunal, sempre o escolhido nas listas tríplices foram procuradores. Ele inclusive pretende procurar o governador para colocar suas ideias.

“Eu acredito que o critério aqui é eminentemente técnico, e é por isso que eu fico muito grato e lisonjeado com o Tribunal de Justiça, porque é um reconhecimento da minha carreira jurídica, que é eminentemente técnica”, afirmou.