Na escola Fernando Duarte Rabelo, os alunos já usam o celular na aula de Biologia. Para Hevellyn e Ana Quésia, a matéria fica mais fácil Crédito: Fernando Madeira

A Secretaria de Estado de Educação (Sedu) anunciou nesta sexta-feira (29) que vai implementar internet wi-fi em 70 novas escolas até março de 2018. Segundo o secretário Haroldo Rocha, o objetivo é que mais professores possam usar a tecnologia a favor do aprendizado.

"Vamos fazer avançar o uso da tecnologia na nossa rede. Serão implantadas conexões de fibra ótica e wi-fi para que os alunos tenham pleno acesso gratuito à internet", afirmou o secretário.

Your browser does not support the audio element. Wi-fi para alunos de 70 escolas da rede estadual a partir de março

Ele completou afirmando que os estudantes andam conectados nos smartfones e que os professores poderão usar essa mesma conexão para ensinar através de portais de conteúdo. "A ideia é que o estudo fique mais tecnológico e produtivo", concluiu.

Já os professores da alfabetização vão receber smartphones para avaliar a capacidade leitora dos alunos por meio de um aplicativo. De acordo com o secretário, ao gravar a leitura da criança no celular, o programa consegue identificar se o estudante ainda tem alguma deficiência na alfabetização.

Haroldo anunciou também a construção de 15 novas escolas, já adaptadas para se tornarem Escola Viva, totalizando 32 unidades do modelo, com 20 mil vagas.

“Ano que vem vamos investir mais fortemente, pois há uma melhoria da economia, da receita. Ano que vem vamos começar a obra de 15 escolas novas, que vão partir do zero e adaptadas para ser Escola Viva no futuro”, disse.