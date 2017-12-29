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Wi-fi para alunos de 70 escolas da rede estadual a partir de março

Sedu também anunciou a construção de 15 novas escolas, já adaptadas para se tornarem Escola Viva, totalizando 32 unidades do modelo, com 20 mil vagas

Publicado em 29 de Dezembro de 2017 às 19:37

Publicado em 

29 dez 2017 às 19:37
Na escola Fernando Duarte Rabelo, os alunos já usam o celular na aula de Biologia. Para Hevellyn e Ana Quésia, a matéria fica mais fácil Crédito: Fernando Madeira
A Secretaria de Estado de Educação (Sedu) anunciou nesta sexta-feira (29) que vai implementar internet wi-fi em 70 novas escolas até março de 2018. Segundo o secretário Haroldo Rocha, o objetivo é que mais professores possam usar a tecnologia a favor do aprendizado.
"Vamos fazer avançar o uso da tecnologia na nossa rede. Serão implantadas conexões de fibra ótica e wi-fi para que os alunos tenham pleno acesso gratuito à internet", afirmou o secretário.
Wi-fi para alunos de 70 escolas da rede estadual a partir de março
Ele completou afirmando que os estudantes andam conectados nos smartfones e que os professores poderão usar essa mesma conexão para ensinar através de portais de conteúdo. "A ideia é que o estudo fique mais tecnológico e produtivo", concluiu.
Já os professores da alfabetização vão receber smartphones para avaliar a capacidade leitora dos alunos por meio de um aplicativo. De acordo com o secretário, ao gravar a leitura da criança no celular, o programa consegue identificar se o estudante ainda tem alguma deficiência na alfabetização.
Haroldo anunciou também a construção de 15 novas escolas, já adaptadas para se tornarem Escola Viva, totalizando 32 unidades do modelo, com 20 mil vagas.
“Ano que vem vamos investir mais fortemente, pois há uma melhoria da economia, da receita. Ano que vem vamos começar a obra de 15 escolas novas, que vão partir do zero e adaptadas para ser Escola Viva no futuro”, disse.
Também serão construídas 40 creches. Mais de 15 quadras e centros esportivos serão reconstruídos, além de obras de manutenção e reforma de 100 unidades. 
 

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