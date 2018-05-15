As audiências do caso da greve da Polícia Militar foram retomadas nesta terça-feira (15), no Fórum Criminal, em Vitória. Foram ouvidos durante a manhã o arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha, o ex-secretário estadual de Direitos Humanos, Júlio Pompeu, e ex-procurador-geral do Estado, Rodrigo Rabello - todos eles convocados como testemunhas de defesa das rés.

Dom Luiz Mancilha foi o primeiro a depor e chegou pontualmente às 8h. O religioso chegou a pedir para ser dispensado do depoimento, mas teve o pedido negado pela juíza Gisele Souza de Oliveira, que preside as audiências.

Your browser does not support the audio element. Vou rezar pelo governador e pelos PMs, diz Arcebispo após depor

O arcebispo foi questionado pelo advogados sobre uma reunião que teve com o presidente da OAB, Homero Mafra, e uma representante do movimento que fechou a entrada dos batalhões do Espírito Santo em fevereiro de 2017.

Dom Luiz chega para depor em audiência da greve da PM Crédito: Caíque Verli

Dom Luiz disse que não conseguia se lembrar de quem era a mulher que se encontrou com ele para discutir a greve. Comentou que ficou sensibilizado com as reivindicações dos policiais, mas destacou que a Igreja não estava do lado nem do governador Paulo Hartung (PMDB) e nem do lado dos manifestantes, e que apenas estava tentando ajudar a encontrar um entendimento de paz.

Na saído do Fórum, o arcebispo contou que estava tranquilo com o depoimento e afirmou que não podia fazer juízo sobre a culpa das mulheres que respondem ao processo.

"Vou rezar por todos eles. Vou rezar pelo governador, por todos os policiais e por essas senhoras que ficaram preocupadas com a sua família. É justa a preocupação delas. Vou rezar por elas, para que estejam em paz e sintam bastante alegria no Senhor", disse o religioso após o depoimento.

Como a denúncia envolve muita gente - são 24 réus, entre PMs e familiares -, a Justiça desmembrou em dois processos. Nesta segunda e terça-feira (15), são ouvidas as testemunhas de acusação, testemunhas de defesa e as mulheres e mães de PMs que são rés no processo.