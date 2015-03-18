Votação de projeto da Escola Viva na Assembleia é adiada e fica para a próxima semana

Diante do clamor de centenas de estudantes e professores, que lotaram o Plenário e as galerias da Assembleia Legislativa para acompanhar a audiência pública sobre o projeto de lei de implantação da Escola Viva, os deputados estaduais decidiram pedir vista do projeto. A Escola Viva é uma das principais promessas de campanha do governador Paulo Hartung (PMDB), entretanto, professores e alunos querem mais tempo para debater a matéria.De acordo com o secretário de Educação, Haroldo Correa Rocha, o objetivo do governo é implantar a Escola Viva, que oferece educação para alunos do ensino médio de forma integral, no segundo semestre deste ano. Para o diretor do Sindicato dos Professores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Christovam Mendonça, esse novo método de educação é uma estratégia de marketing. Na sessão de segunda-feira (16), os deputados aprovaram o pedido de urgência do projeto. O deputado Sérgio Majeski (PSDB) foi o único que votou contra. Segundo ele não é possível aprovar um projeto sem debatê-lo. Ele destacou que não é contra a matéria, mas vários pontos precisam ser respondidos. "Talvez fosse melhor um tempo para discutir esse projeto com as partes interessadas. Precisamos de tempo para fazer emendas no projeto e arranjar alternativas para o que já está posto", contou à Rádio CBN Vitória. O presidente do Sindiupes destacou que a implantação da Escola Viva em apenas cinco unidades de ensino vai contra a política de qualidade de educação. Ele afirmou que educação de qualidade precisa ser oferecida para todos os alunos da rede pública, não só para os estudantes da Escola Viva. Para Christovam, a implantação do novo modelo de educação é uma estratégia de marketing do governo."Cinco escolas representam muito menos que 1% das nossas escolas, ou seja, de maneira matemática, não há possibilidade, nem a longo prazo do governo implementar esta política nas demais escolas. É humanamente impossível", afirmou. Segundo o secretário Haroldo Rocha, os deputados precisam aprovar o projeto para que a Escola Viva se torne um programa de Estado. Ele destacou que inicialmente serão cinco escolas, mas com o passar dos anos, o número de unidades de educação será ampliado. Haroldo Rocha salientou que não haverá demissões de professores por causa da implantação do projeto e caberá ao aluno decidir se ele deseja cursar de forma integral o ensino médio."O jovem capixaba terá duas opções: ou ele estuda em uma escola como é hoje, tradicional ou ele vai para a Escola Viva, que é de tempo integral, que ele vai entrar de manhã, vai ter os mesmos professores durante três anos e vai poder aprender muito mais", afirmou à Rádio CBN.O projeto estava na pauta da sessão desta terça-feira (17), mas de acordo com a presidente da Comissão de Educação, Luzia Toledo (PMDB), para ampliar o debate, a Comissão de Cidadania pediu vista e a matéria só volta à pauta de votação na próxima semana.