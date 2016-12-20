A Assembleia Legislativa encerrou o ano parlamentar deixando para trás mais de 70 matérias que não foram apreciadas. Nesta terça-feira (20), última sessão do ano, os deputados aprovaram seis projetos de lei. Porém, a matéria de maior destaque, a PEC que limita o uso do auxílio-moradia ao judiciário estadual, ficou para 2017.

A PEC entrou na pauta desta terça, mas não foi votada por falta de quórum. A matéria já tinha sido aprovada em 1º turno e, se for aprovada pela segunda vez, entra em vigor sem a necessidade de sanção do governo.

Your browser does not support the audio element. Votação da PEC do auxílio-moradia fica para 2017

Para que a PEC fosse votada, o plenário deveria ter, no mínimo, 19 parlamentares, mas após uma recontagem de quórum, apenas 17 marcaram presença e a sessão foi encerrada.

Nos bastidores, a informação é de que os deputados que votaram pela aprovação da PEC no 1º turno estão sendo pressionados para mudar de opinião. Por isso, o adiamento da votação para fevereiro de 2017 foi uma manobra para que os deputados contrários à PEC ganhem mais tempo.

Atualmente, membros do judiciário têm direito ao pagamento de R$ 4,3 mil mensais referente ao auxílio-moradia. Com a promulgação da PEC, perderia esse benefício quem trabalha e tem moradia própria localizada a uma distância de até 150 quilômetros do trabalho.

O texto diz ainda que, caso o beneficiário não comprove os gastos com moradia, também não terá direito. Outra restrição de pagamento refere-se aos inativos ou licenciados sem vencimento ou subsídios, e ainda aos que já recebem ou residem com pessoa que tenha vantagem da mesma natureza e ocupe cargo na administração pública.

O relator da matéria na Comissão de Cidadania, deputado Sérgio Majeski (PSDB), afirma que o auxílio-moradia do judiciário é uma afronta à sociedade. “Juízes, conselheiros, promotores e procuradores já são bem remunerados pela sua própria carreira. Magistrados, por exemplo, tem o tíquete-alimentação de R$ 1.900, que é o salário médio de um professor”, contou.

Ano Legislativo

Líder do governo na Casa, o deputado Gildevan Fernandes (PMDB) afirmou que dos 75 projetos do governo do Estado enviados para o Assembleia este ano, apenas um ficou para ser apreciado no ano que vem. A matéria trata sobre a legalização de terras devolutas.