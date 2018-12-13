A bióloga Rafaela França Teixeira diz que não recebeu a assistência necessária da companhia aérea e esperou atendimento por quase oito horas, após voo para São Paulo ser cancelado Crédito: Eduardo Dias

A bióloga Rafaela França Teixeira estava contando as horas para viajar para os Estados Unidos e reencontrar o marido, que ela não vê há quase um ano. A viagem estava marcada para a noite da última terça-feira (11), mas a ansiedade em decolar se transformou em um grande aborrecimento. O voo de Vitória para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, foi cancelado por causa de problemas mecânicos na aeronave. Rafaela reclama que ela e dezenas de outros passageiros ficaram por várias horas esperando uma solução para o problema e não receberam a devida assistência da companhia aérea.

Your browser does not support the audio element. Voo cancelado e longa espera gera reclamação no aeroporto de Vitória

A passageira conta que o avião decolaria para São Paulo às 19h05. Depois de uma longa espera, o voo foi cancelado por volta de 21h30. A bióloga afirma que só deixou o Aeroporto de Vitória na madrugada de quarta-feira (12), depois de encarar uma longa fila no guichê de atendimento da empresa. Foram oito horas de espera e sem conseguir chegar ao destino. A bióloga gravou vários vídeos mostrando as longas filas e a insatisfação dos passageiros.

Por conta do problema em Vitória, ela perdeu a decolagem de São Paulo para os Estados Unidos. A empresa aérea só conseguiu encaixa-la em um voo previsto para ocorrer nesta quinta-feira (13).

"Foi muito estressante, porque quando a gente faz uma viagem de férias, a gente se programa todo, com antecedência. Ficar oito horas esperando no aeroporto não é muito agradável. A atenção da companhia aérea foi péssima", reclamou a passageira que promete acionar judicialmente a empresa área.

REGRAS PARA OS CASOS DE ATRASO

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determina as regras que devem ser seguidas pelas companhias aéreas em casos de atrasos e cancelamento de voos. A partir de uma hora de atraso, a companhia deve oferecer facilidade de comunicação, como ligação telefônica e acesso à internet. A partir de duas horas, fica garantida também a responsabilidade da empresa pela alimentação. A partir de quatro horas de espera, o consumidor tem direito a acomodação em lugar adequado e, quando necessário, serviço de hospedagem.

A bióloga Rafaela França Teixeira diz que não recebeu a assistência necessária da companhia aérea e esperou atendimento por quase oito horas, após voo para São Paulo ser cancelado Crédito: Eduardo Dias

A passageira Rafaela França afirma que, no caso da última terça-feira (11), a companhia aérea informou que os passageiros só teriam direito a receber alimentação gratuita depois que fizessem um novo check-in para remarcar a passagem.

O advogado Luiz Gustavo Tardin, comentarista da rádio CBN Vitória e especialista em Direito do Consumidor, afirmou que a exigência feita pela empresa é irregular.

"O procedimento foi alimental. O voucher de alimentação tem que ser disponibilizado para o passageiro duas horas após o atraso do voo. Uma situação como essa, exigindo que seja feito um novo check-in, parece que a companhia quer compelir o passageiro a aceitar o check-in dela. Esse é um procedimento bem irregular", avaliou o advogado.

EMPRESA AFIRMA QUE DEU ASSISTÊNCIA