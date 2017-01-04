Plásticos, churrasqueira quebrada, camisinha e até uma seringa com agulha. Esses foram alguns dos materiais descartados encontrados por um grupo de voluntários que se organizou para limpeza da chamada “Praia Secreta”, em Vila Velha, nesta quarta-feira (4). O lixo despejado por banhistas rendeu mais de 30 sacos de lixo cheios.

O grupo é composto por adolescentes e visa conscientizar moradores da Praia da Costa sobre o descarte irregular de lixo nas praias. Eles se organizaram em 40 pessoas para limpar a Praia Secreta.

Your browser does not support the audio element. Voluntários limpam Praia Secreta e encontram até seringa em meio ao lixo

Segundo um dos organizadores, Lucas Faria, de 17 anos, a ideia da limpeza é mostrar que todos podem fazer o mesmo. “A gente está fazendo algumas coletas para conscientizar pelo exemplo positivo. É muito importante carregar o lixo na sacolinha. Não tem porque deixar ele lá sabendo que outras pessoas vão usar (a praia)”, ressalta.

Frequentador da Praia Secreta, o aposentado Felício Trancoso, de 55 anos, relata que sempre leva uma sacola para depositar o lixo e acha importante que todos façam o mesmo. Para ele, o exemplo dos jovens deve ser seguido. “Tem muita gente que vem não por hábito, mas joga o lixo aqui. Eu trago uma sacolinha e levo para em casa jogar meu lixo fora. Se todos fizessem isso, não apenas essa praia estaria limpa, mas outras também”, salienta.

A Praia Secreta fica em um local cercado por muros, com apenas uma passagem e, devido a isso, foi apelidada com o nome. A região será destinada a um condomínio particular, mas, segundo a prefeitura e o dono do terreno próximo, o acesso à praia continuará sendo permitido.

Mais de 400 quilos de lixo