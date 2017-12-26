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Grande Vitória

Volta pra casa no 1° dia de greve no Transcol com espera nos pontos

Mas houve quem não encontrou transtorno em usar diferentes ônibus na Grande Vitória

Publicado em 26 de Dezembro de 2017 às 19:29

Publicado em 

26 dez 2017 às 19:29
Em meio à greve dos rodoviários, passageiros se espremem nos ônibus que passam em Vila Velha Crédito: André Rodrigues
Depois de um início de terça-feira (26) marcado pela greve dos rodoviários na Grande Vitória, com muita movimentação nos pontos de ônibus e baixa circulação pelos terminais, a volta para casa dividiu os passageiros do Sistema Transcol. Para alguns, a espera por um coletivo foi longa e chegou a uma hora, enquanto outros disseram que não notaram diferença e que não tiveram prejuízos durante o primeiro dia de greve dos rodoviários.
A doméstica Léa da Silva é moradora de Viana e trabalha em Vila Velha. Para ela, ir para o trabalho na manhã desta terça foi difícil. A volta para casa não foi diferente, de acordo com Léa. “De manhã foi ruim. Tive que esperar uma hora. Não está normal a espera.”
Volta pra casa no 1° dia de greve no transcol com espera nos pontos
O inspetor penitenciário Claudinei Balbino, de 43 anos, por outro lado, diz que não teve problemas no trajeto para o trabalho. Ele mora na Serra e trabalha em um complexo penitenciário em Viana. “No meu bairro, fui para o ponto e o ônibus passou no horário normal. Depois, do Terminal de Jacaraípe para o Terminal de Carapina foi tranquilo. De Carapina para Campo Grande foi a mesma coisa.”
Já para o confeiteiro Danilo de Paula Pereira, de 33 anos, o retorno para casa depois do trabalho teve uma espera maior que o normal. “A ida para casa está mais difícil. Para vir para o terminal foi mais fácil, já para ir para o meu bairro está sendo mais complicado.”
O estudante Luiz Fernando de Souza, de 18 anos, disse que não teve dificuldades para usar o transporte público e que só ficou sabendo que haveria greve dos rodoviários nesta terça. “O meu dia foi normal. Estava como nos outros dias. O atraso que aconteceu é normal na linha.”
A greve dos rodoviários começou a meia-noite desta terça-feira. Segundo determinação da Justiça, era obrigatória a circulação de 70% da frota de ônibus nos horários de pico e de 50% nos demais horários.

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