Em meio à greve dos rodoviários, passageiros se espremem nos ônibus que passam em Vila Velha Crédito: André Rodrigues

Depois de um início de terça-feira (26) marcado pela greve dos rodoviários na Grande Vitória, com muita movimentação nos pontos de ônibus e baixa circulação pelos terminais, a volta para casa dividiu os passageiros do Sistema Transcol. Para alguns, a espera por um coletivo foi longa e chegou a uma hora, enquanto outros disseram que não notaram diferença e que não tiveram prejuízos durante o primeiro dia de greve dos rodoviários.

A doméstica Léa da Silva é moradora de Viana e trabalha em Vila Velha. Para ela, ir para o trabalho na manhã desta terça foi difícil. A volta para casa não foi diferente, de acordo com Léa. “De manhã foi ruim. Tive que esperar uma hora. Não está normal a espera.”

Your browser does not support the audio element. Volta pra casa no 1° dia de greve no transcol com espera nos pontos

O inspetor penitenciário Claudinei Balbino, de 43 anos, por outro lado, diz que não teve problemas no trajeto para o trabalho. Ele mora na Serra e trabalha em um complexo penitenciário em Viana. “No meu bairro, fui para o ponto e o ônibus passou no horário normal. Depois, do Terminal de Jacaraípe para o Terminal de Carapina foi tranquilo. De Carapina para Campo Grande foi a mesma coisa.”

Já para o confeiteiro Danilo de Paula Pereira, de 33 anos, o retorno para casa depois do trabalho teve uma espera maior que o normal. “A ida para casa está mais difícil. Para vir para o terminal foi mais fácil, já para ir para o meu bairro está sendo mais complicado.”

O estudante Luiz Fernando de Souza, de 18 anos, disse que não teve dificuldades para usar o transporte público e que só ficou sabendo que haveria greve dos rodoviários nesta terça. “O meu dia foi normal. Estava como nos outros dias. O atraso que aconteceu é normal na linha.”