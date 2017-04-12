Vice-governador, César Colnago (PSDB) Crédito: Leonardo Duarte/Secom-ES

Um dia após ter o nome citado em delação premiada do ex-presidente da construtora Odebrecht Benedicto Barbosa da Silva, o governador Paulo Hartung (PMDB) teve as agendas públicas canceladas nesta quarta-feira (12). A princípio o governador participaria da inauguração da unidade Sesi/Senai, ao início da manhã, em Colatina, e de um evento de entrega de viaturas para a 14ª Companhia Independente no bairro Feu Rosa, na Serra. Oficialmente, a assessoria do governo não confirmava a participação dele nos eventos.

Durante a manhã o vice-governador Cesar Colnago (PSDB) foi escalado para participar do eventos. Na Serra, Colnago destacou que "o governador gostaria muito de estar aqui. Mas, ontem à noite, ele me ligou informando da impossibilidade de vir". Colnago alegou que Hartung está em fase de tratamento por conta de problemas de saúde.

Your browser does not support the audio element. Vivemos uma onda de denuncismo para manchar a reputação de todos, diz Colnago

Durante o seu discurso, o vice-governador também destacou rapidamente o cenário político enfrentado pelo país. "Vivemos uma onda de exageros e denuncismo para a manchar a reputação de todos. Temos que separar alhos de bugalhos", disse. Ainda a respeito do impacto das delações à política local, Colnago explicou como fica a situação de seu partido em meio a esse cenário.

"O PSDB quer que se apure o que tiver que apurar, vamos pela linha do respeito, mas que se investigue o que tem que ser investigado", disse em entrevista à Rádio CBN Vitória.

DELAÇÃO

No acordo de delação homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente da Odebrecht Benedicto Barbosa da Silva revela que o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), recebeu R$ 1 milhão da empreiteira durante as campanhas eleitorais de 2010 e 2012.

Segundo o delator, os "pagamentos indevidos" foram realizados em parcelas nos meses de setembro de 2010 e setembro de 2012. Na decisão em que determina a retirada do sigilo da decisão, o ministro do STF, Edson Fachin, acata o pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para que os depoimentos – bem como os documentos juntados na delação – que citam o governador capixaba sejam remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Em entrevista à TV Gazeta nesta quarta-feira (12), o governador citou que "a delação é um disparate". Ele conta que, nem em 2010 e nem em 2012, períodos em que foi acusado de receber R$ 1 milhão pelo executivo da Odebrecht, participou das eleições. "Estou indignado. Essa delação em relação à minha pessoa não é uma delação, é um delírio. Não tem outra forma de caracterizar", exclama.