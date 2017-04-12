Um dia após ter o nome citado em delação premiada do ex-presidente da construtora Odebrecht Benedicto Barbosa da Silva, o governador Paulo Hartung (PMDB) teve as agendas públicas canceladas nesta quarta-feira (12). A princípio o governador participaria da inauguração da unidade Sesi/Senai, ao início da manhã, em Colatina, e de um evento de entrega de viaturas para a 14ª Companhia Independente no bairro Feu Rosa, na Serra. Oficialmente, a assessoria do governo não confirmava a participação dele nos eventos.
Durante a manhã o vice-governador Cesar Colnago (PSDB) foi escalado para participar do eventos. Na Serra, Colnago destacou que "o governador gostaria muito de estar aqui. Mas, ontem à noite, ele me ligou informando da impossibilidade de vir". Colnago alegou que Hartung está em fase de tratamento por conta de problemas de saúde.
Vivemos uma onda de denuncismo para manchar a reputação de todos, diz Colnago
Durante o seu discurso, o vice-governador também destacou rapidamente o cenário político enfrentado pelo país. "Vivemos uma onda de exageros e denuncismo para a manchar a reputação de todos. Temos que separar alhos de bugalhos", disse. Ainda a respeito do impacto das delações à política local, Colnago explicou como fica a situação de seu partido em meio a esse cenário.
"O PSDB quer que se apure o que tiver que apurar, vamos pela linha do respeito, mas que se investigue o que tem que ser investigado", disse em entrevista à Rádio CBN Vitória.
DELAÇÃO
No acordo de delação homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-presidente da Odebrecht Benedicto Barbosa da Silva revela que o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB), recebeu R$ 1 milhão da empreiteira durante as campanhas eleitorais de 2010 e 2012.
Segundo o delator, os "pagamentos indevidos" foram realizados em parcelas nos meses de setembro de 2010 e setembro de 2012. Na decisão em que determina a retirada do sigilo da decisão, o ministro do STF, Edson Fachin, acata o pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, para que os depoimentos – bem como os documentos juntados na delação – que citam o governador capixaba sejam remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Em entrevista à TV Gazeta nesta quarta-feira (12), o governador citou que "a delação é um disparate". Ele conta que, nem em 2010 e nem em 2012, períodos em que foi acusado de receber R$ 1 milhão pelo executivo da Odebrecht, participou das eleições. "Estou indignado. Essa delação em relação à minha pessoa não é uma delação, é um delírio. Não tem outra forma de caracterizar", exclama.
"Os capixabas sabem onde eu estava em 2010, e a citação é de 2010 e 2012. Em 2010 eu estava terminando um governo, o governo mais bem avaliado desse País. Eu não fiz essa organização de campanha eleitoral", pondera Hartung. "Quando chega em 2012, eu já estou na iniciativa privada, não fui candidato a nada", explica.