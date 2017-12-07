Vitória vai receber mais de 150 jovens voluntários de outros países

Intercambistas AIESEC Crédito: (foto:Divulgação)

Nos próximos dois meses Vitória vai receber mais de 150 jovens de países da América do Sul e da Europa para intercâmbio voluntário. Somente neste final de semana serão 40 pessoas com idades entre 18 e 30 anos da Colômbia, Peru e Argentina. O trabalho voluntário dos intercambistas é de seis semanas em ONGs de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.

A colombiana Maria Alejandra Franco, 19 anos, vai prestar serviço voluntário em uma ONG da Serra durante todo mês de dezembro. Ela contou que essa é a primeira experiência dela como intercambista voluntária e por causa dos projetos sociais escolheu o Espírito Santo para conhecer e ajudar pessoas. “Há projetos muito interessantes no país, como a AIESEC, que oferece fundações e projetos onde podemos ajudar muito”, contou.

Alejandra está ajudando a ONG Socorristas Mirins, em Barcelona, na Serra. Com poucos dias de convívio ela já está cheia de planos. “As crianças são muito bonitas, têm disciplina. Estamos trabalhando com novas atividades para elas sobre meio ambiente. Vamos fazer muitas coisas nas próximas semanas”, contou.

A diretora de relacionamentos da Aiesec em Vitória, Lara Simmer, destaca que os intercambistas trabalham com crianças e adolescentes em quatro projetos de educação e um na área de administração. O trabalho voluntário acontece de segunda à quinta e nos outros dias eles ficam de folga para conhecer o Estado.

De acordo com Lara, esses intercambistas ficam em casas de pessoas que aceitam hospedá-los. Ela conta que em janeiro será necessário voluntários que deem abrigo para os jovens. A família pode escolher quem vai hospedar como, por exemplo, se é ou não fumante. “A pessoa se inscreve, a Aiesec entra em contato e apresenta os perfis dos jovens com informações que já pegamos previamente e a pessoa escolhe quem se adequa ao perfil dela”, contou.

Quem oferece hospedagem não precisa fornecer alimentação. Só é solicitado que o intercambista tenha acesso as áreas comuns da casa como banheiro, sala e cozinha. Também não é necessário ter um quarto exclusivo para o hóspede.

A Aiesec também dá suporte para capixabas que desejam fazer intercâmbio voluntário em outros países. Os locais mais procurados são Argentina, Colômbia, Peru e Egito. O telefone para quem deseja hospedar intercambistas é 4009-2715.