Vitória vai realizar pesquisa para diversificar quiosques da capital

A Prefeitura de Vitória divulgou o nome da empresa que vai realizar pesquisa para saber o que os moradores gostariam de encontrar nos quiosques da orla. Com o resultado da pesquisa, dois novos editais serão lançados para a ocupação desses espaços.

Your browser does not support the audio element. Vitória vai realizar pesquisa para diversificar os quiosques da orla da capital

A empresa vencedora da licitação foi a Enquete, situada na Capital. De acordo com José Vicente Pimentel, presidente da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, o contrato já foi assinado com a Enquete e a previsão é de que o resultado da pesquisa fique pronto até o início de setembro deste ano.

A nova proposta do município é diversificar o leque dos serviços na orla, atendendo a oferta dos empresários e principalmente as demandas dos consumidores, moradores e turistas, que nunca foram solicitadas antes da realização da pesquisa, como afirma Pimentel.

“Quando você pergunta informalmente, há uma gama de atividades que poderiam ser desenvolvidas ali. Muita gente fala em uma sorveteria, outras pessoas sugerem um local de venda de produtos fitness, seria bom ter uma oferta de produtos naturais, e por aí vai”, disse.

De acordo com a Secretária Municipal de Desenvolvimento da Cidade Lenise Loureiro, a pesquisa faz parte de um Plano de Gestão das Praias, que ainda prevê a imediata reativação de quatro quiosques que estão desocupados na Praia de Camburi. Os quiosques que estão sem uso serão licitados no modelo existente, que tem a estrutura de bares e restaurantes. A autorização deste edital deve ser publicada no dia 14 de agosto.

Depois da divulgação da pesquisa, um novo edital será publicado e uma nova licitação será feita. Quem tem com contrato em vigor atualmente pode participar da nova licitação ou continuar pagando o aluguel até vencer o contrato.

“Esse plano não diz respeito apenas aos quiosques. Ele diz respeito ao uso da areia, à possibilidade de incrementar as atividades esportivas, culturais e a ocupação da praia pelas pessoas, pelas famílias. Esse é o objetivo do Plano de Gestão que, com a pesquisa contratada, poderá ser iniciado com elementos de convicção do que a cidade deseja de renovação para os espaços de praia em Vitória", explica.