Vitória vai oferecer descontos a turistas, em diversos setores, nos fins de semana no mês de setembro

Pelo segundo ano consecutivo os turistas que visitarem Vitória durante os finais de semana do mês de setembro terão acesso a descontos e cortesias em restaurantes, bares, hotéis e no comércio da capital capixaba. O projeto Fim de Semana na Ilha pretende aumentar em mais de 15% a movimentação de turistas em Vitória nesta época do ano. Este foi o índice de crescimento turístico registrado na ação de 2014. A expectativa é que cerca de 50 estabelecimentos ofereçam descontos.

De acordo com o secretário de Turismo, Trabalho e Renda de Vitória, Leonardo Krohling, alguns restaurantes vão oferecer cortesias de pratos e descontos. Hotéis vão oferecer até 15% de desconto em hospedagens, assim também como passeios de escunas na baía da cidade. A intenção é impulsionar o número de visitas à capital capixaba.

Your browser does not support the audio element. Vitória vai oferecer descontos a turistas nos fins de semana de setembro

“Um dos atrativos de Vitória é a gastronomia. Aqui há uma gastronomia muito forte e diversificada. Quem chegar pode aproveitar um passeio de lancha, de escuna. Passear pelas praias, centro histórico, os parques, a Ilha das Caieiras. São opções que, as vezes, o próprio capixaba não percebe, mas que são grandes atrativos para os turistas”, disse.

Os descontos serão cedidos por meio de um voucher promocional. Os estabelecimentos que querem participar do projeto têm até o dia 7 de agosto para se credenciarem. Desta vez, o comércio também está incluído na ação, oferecendo descontos aos turistas. Em estados vizinhos, como o Rio de Janeiro e Minas Gerais, haverá divulgação do projeto na tentativa de atrair visitantes.

464 anos em 2015

O mês de setembro foi escolhido para a ação devido ao aniversário de Vitória, comemorado no dia 8. No ano passado, turistas, principalmente do interior do Espírito Santo e de outros estados da região Sudeste, causaram um crescimento de 15% no número de visitantes nesta época do ano na cidade. A expectativa da prefeitura é de, pelo menos, manter este mesmo desempenho.