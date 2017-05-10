Vitória vai listar locais de esgoto para multar Cesan

Esgoto na Praia do Canto, em Vitória Crédito: internauta Eutair Morais

A prefeitura de Vitória vai listar os pontos de lançamento de esgoto no mar por ligações irregulares e disse que vai multar a Cesan por cada situação constatada. O órgão municipal tomou a iniciativa após ser constatado um vazamento de esgoto na região da Praia do Canto, nesta terça-feira (9), em que a companhia foi multada em R$ 56 mil. Segundo o órgão, a competência nesse caso é da Cesan, que nega a culpa.

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Na terça-feira, uma mancha escura de esgoto foi vista no mar da Capital na Praia do Canto. Em uma manilha foi possível ver litros e mais litros de esgoto sendo lançados ao mar, além do forte odor sentido pelas pessoas na região. Existem duas bombas próximas ao local: uma de captação de chuva, de competência do órgão, e outra de esgoto, da Cesan. Quando uma para, a outra passa a funcionar, visto que aumenta a quantidade de líquido, mesmo que não haja chuva, segundo a prefeitura. Devido a isso, a água foi parar no mar.

O prefeito Luciano Rezende questionou a posição da Cesan em omitir a culpa no problema. Disse também que quem precisa responder de onde saiu o esgoto é a companhia. “Ela fala que é captação de chuva, há quanto tempo não chove? Aquela água é de chuva? Quem cobra taxa de esgoto na cidade. É brincadeira. A Cesan recolhe taxa de esgoto e quando tem vazamento diz que a culpa é da prefeitura”, argumentou.

A Cesan argumentou que, além da bomba ser de competência da prefeitura, toda a água de esgoto do local é oriunda de ligações irregulares, que devem ser fiscalizadas pela prefeitura. Segundo o diretor de Meio Ambiente da Cesan, Amadeu Wetler, boa parte da área é coberta pela rede de esgoto e um estudo será realizado em até duas semanas. “A Cesan vai fazer uma perícia naquele local, para saber o que aconteceu. Nós sequer fomos avisados, ficamos sabendo pela imprensa. Vamos encaminhar esse relatório ao Ministério Público”, explica.