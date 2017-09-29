Vitória vai ganhar 86 mil árvores em três anos

O município de Vitória deve ganhar 86 mil árvores nos próximos três anos, segundo promessa da prefeitura da Capital. No total, seis mil serão plantadas em áreas urbanas e outras 80 mil mudas serão destinadas à áreas de preservação, como parques dentro da cidade. As mudas plantadas nestas áreas serão nativas da Mata Atlântica.

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Segundo a prefeitura, hoje existem 30 mil árvores plantadas na área urbana da cidade. Já déficit de verde está concentrado em áreas da região Sul da Capital, em bairros como Santo Antônio e São Pedro, que devem receber a maioria das 6 mil mudas até o final do próximo ano. A orla da cidade também deve receber mais árvores.

O estivador Adzir Santana, de 59 anos, afirma que tem pontos de Santo Antônio em que não há árvores como deveria. “Para a natureza e pra gente também, é ótimo. Vários pontos que não tem, principalmente na Rua Ernesto Bassini, na principal e também na orla”, afirmou.

De acordo com o secretário de meio ambiente da Capital, Luiz Emanuel Zouain, as medidas fazem parte do Plano Diretor de Arborização, que não estava em prática. Hoje as áreas de conservação, que devem receber as 80 mil árvores, estão em um espaço de aproximadamente 66 hectares.

Entre as regiões estão Parque Fonte Grande, Mulembá, Gruta da Onça e Parque Augusto Ruschi. “Você está cuidando da redução do crédito de carbono, de uma produção verde que minimiza o impacto da poluição atmosférica, em Vitória, melhora a drenagem e ao mesmo tempo cuida da vida da nossa fauna”, ressalta o secretário.

O especialista em meio ambiente e comentarista da CBN, Marco Bravo, elenca benefícios para a cidade com mais árvores. “Proporcionam benefício inúmeros, deixando o calor menor, melhoram a drenagem da água da chuva, captam mais carbono, melhoram a cidade psicologicamente, principalmente árvores com flores, e são muito importantes para a alimentação da fauna urbana. São inúmeras as vantagens”, acrescentou.