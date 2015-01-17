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Vitória terá wi-fi gratuito em toda a cidade em 2017

A internet é uma obrigatoriedade do contrato para a instalação do novo parque de iluminação pública, que tem 32 mil pontos de luz, previsto para ser iniciado em janeiro de 2016

Publicado em 17 de Janeiro de 2015 às 13:52

Publicado em 

17 jan 2015 às 13:52
Vitória vai ter internet gratuita, e em alta velocidade, e iluminação de LED em todas as ruas da cidade a partir de 2017. Segundo a Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), órgão ligado à prefeitura, os serviços serão frutos de uma Parceria Público Privada (PPP). A intenção é que a empresa que ganhar a concessão coloque, além das novas lâmpadas, também modens de internet nos postes da cidade. Com a nova iluminação, haverá uma economia estimada de R$ 3,5 milhões por ano.
Vitória terá wi-fi gratuito em toda a cidade em 2017
A internet é uma obrigatoriedade do contrato para a instalação do novo parque de iluminação pública, que tem 32 mil pontos de luz, previsto para ser iniciado em janeiro de 2016 e concluído em julho de 2017. Com as lâmpadas de LED, a prefeitura espera economizar 50% com gastos com energia. Segundo o presidente da CDV, André Gomyde, já há grandes empresas interessadas na concessão.
“A PPP se iniciou pela manifestação de interesse da empresa General Electric. Acatamos este interesse e estamos em chamamento público para convidar também outras empresas que queiram estudar o assunto para a gente fazer o modelo de gestão de iluminação pública“, destacou em entrevista à Rádio CBN Vitória.Esta será a primeira PPP a ser desenvolvida no município de Vitória. O processo está em fase de chamamento público, onde os interessados podem avaliar os serviços e oferecer as propostas em até 60 dias. Com todos os trâmites do processo, a intenção é que até o final do ano o contrato seja assinado. A prefeitura se compromete a arcar com até R$ 20 milhões no investimento inicial e depois paga parceladamente pelos serviços desenvolvidos pela empresa privada.Com a internet wi-fi em toda a cidade e a nova iluminação, a prefeitura espera diversos benefícios.  “No caso da iluminação de LED tem duas grandes vantagens. A iluminação que melhora mesmo e ajuda o trânsito e a questão da segurança. No caso da internet de alta velocidade é um ganho fantástico, porque hoje as principais cidades do mundo tem isso, todos acessam celulares e computadores nas ruas. Vitória está se preparando para ser uma cidade inteligente“, destacou à CBN.Atualmente, Vitória possui mais de 30 pontos de internet gratuita, como nas praias de Camburi e a Curva da Jurema. Até o final do ano, mais 50 pontos devem ser contemplados, em um serviço independente da PPP.

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