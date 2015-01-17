Vitória terá wi-fi gratuito em toda a cidade em 2017

Vitória vai ter internet gratuita, e em alta velocidade, e iluminação de LED em todas as ruas da cidade a partir de 2017. Segundo a Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV), órgão ligado à prefeitura, os serviços serão frutos de uma Parceria Público Privada (PPP). A intenção é que a empresa que ganhar a concessão coloque, além das novas lâmpadas, também modens de internet nos postes da cidade. Com a nova iluminação, haverá uma economia estimada de R$ 3,5 milhões por ano.

“A PPP se iniciou pela manifestação de interesse da empresa General Electric. Acatamos este interesse e estamos em chamamento público para convidar também outras empresas que queiram estudar o assunto para a gente fazer o modelo de gestão de iluminação pública“, destacou em entrevista à Rádio CBN Vitória.Esta será a primeira PPP a ser desenvolvida no município de Vitória. O processo está em fase de chamamento público, onde os interessados podem avaliar os serviços e oferecer as propostas em até 60 dias. Com todos os trâmites do processo, a intenção é que até o final do ano o contrato seja assinado. A prefeitura se compromete a arcar com até R$ 20 milhões no investimento inicial e depois paga parceladamente pelos serviços desenvolvidos pela empresa privada.Com a internet wi-fi em toda a cidade e a nova iluminação, a prefeitura espera diversos benefícios. “No caso da iluminação de LED tem duas grandes vantagens. A iluminação que melhora mesmo e ajuda o trânsito e a questão da segurança. No caso da internet de alta velocidade é um ganho fantástico, porque hoje as principais cidades do mundo tem isso, todos acessam celulares e computadores nas ruas. Vitória está se preparando para ser uma cidade inteligente“, destacou à CBN.Atualmente, Vitória possui mais de 30 pontos de internet gratuita, como nas praias de Camburi e a Curva da Jurema. Até o final do ano, mais 50 pontos devem ser contemplados, em um serviço independente da PPP.