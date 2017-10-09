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Trânsito

Vitória terá mais câmeras que multam e faixas exclusivas de ônibus

As avenidas Dante Michelini e a Fernando Ferrari serão as próximas a receber a faixa exclusiva para ônibus na Capital

Publicado em 09 de Outubro de 2017 às 10:45

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

09 out 2017 às 10:45
Dois trechos em Vitória estão com os estudos avançados para receber novas faixas exclusivas de ônibus: as avenidas Dante Michelini e a Fernando Ferrari. A informação é do secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana da capital, Tyago Hoffman, em entrevista para a Rádio CBN Vitória.
A previsão da Prefeitura é de que pelo menos uma dessas vias ganhe a faixa exclusiva de ônibus, de cerca de 4 km de extensão, até dezembro deste ano, e que o funcionamento se inicie até março, com a previsão inicial de janeiro.
Vitória terá mais câmeras que multam e faixas exclusivas de ônibus
Hoffman explicou que a ideia é aproveitar os meses de férias para que o motorista se acostume com a mudança no trânsito.
"Fica mais fácil nesse período com o número menor de veículos na cidade. A ideia é que nós façamos a implantação dessa linha verde nesse novo trecho em um momento em que tenhamos mais facilidade de criar essa cultura para que as pessoas se acostume com essa ideia da faixa exclusiva", explica.
CÂMERAS
A Prefeitura vai colocar nos próximos 30 dias mais 4 câmeras no Aeroporto de Vitória, que já possui 4, totalizando 8 no geral; e mais câmeras onde houver faixas exclusivas.
Atualmente, Vitória conta com 6 câmeras, duas na faixa exclusiva de ônibus da Avenida Desembargador Santos Neves e as outras na reta do Aeroporto e na entrada do aeroporto.
Em dois meses de funcionamento, as câmeras instaladas na Avenida Desembargador Santos Neves já flagraram 750 infrações. A mais cometida, segundo a prefeitura, é usar a faixa exclusiva de ônibus, que é considerada grave e faz com que o motorista perca quatro pontos na certeira.
Apesar do número grande de infrações, Hoffman destaca que o número de multas no segundo mês caiu mais de 100 infrações.
"A linha verde é dedicada a melhorar o tempo do transporte coletivo, dando um acesso preferencial em determinada área para os ônibus. A medida que o tempo passa, que os motoristas vão vendo as placas, a sinalização, vai havendo uma conscientização", acrescenta.
A intenção da Prefeitura é implantar linhas verdes em outras vias arteriais da capital, como a avenida Beira-Mar e a Reta da Penha. 

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