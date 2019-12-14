Vitória terá fogos silenciosos no Réveillon pela primeira vez

Pela primeira vez, o Réveillon de Vitória terá queima de fogos sem barulho. O prefeito da Capital, Luciano Rezende (Cidadania), afirmou neste sábado (14) que o show pirotécnico será silencioso, beneficiando idosos, doentes e animais domésticos.

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O espetáculo de luzes e cores acontecerá em quatro pontos da Capital capixaba: serão dois na Praia de Camburi, com duração 17 minutos, e também na orla dos bairros Santo Antônio e São Pedro (Ilha das Caieiras), com duração de 10 minutos em cada ponto.

A novidade do show silencioso foi anunciada pelo prefeito através de uma rede social. A expectativa da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDV) é que a virada de ano atraia 200 mil pessoas, entre moradores e turistas, e que a taxa de ocupação hoteleira repita o sucesso de 2019 e atinja novamente 100% de ocupação.

Serão cinco balsas, sendo três em Camburi: uma na altura do bairro Jardim Camburi e duas em frente aos bairros Jardim da Penha e Mata da Praia, onde será montado o palco principal que receberá a programação musical e conduzirá a contagem regressiva da chegada do novo ano. Entre as atrações já está confirmado show do cantor André Lellis.