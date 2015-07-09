Vitória terá 'cerco eletrônico' até o fim deste ano

Vitória vai ganhar novas câmeras que devem oferecer mais segurança aos moradores e frequentadores do município. A partir do final do mês de julho, mais 120 câmeras de videomonitoramento vão ser instaladas nos bairros onde já existem o estacionamento rotativo e outras áreas que podem ser beneficiadas por este serviço. Além disso, o Executivo Municipal está viabilizando o chamado cerco eletrônico, que visa monitorar as entradas e saídas da cidade. O sistema deve ser implementado até dezembro deste ano.

Essas duas medidas fazem parte do Plano Municipal de Segurança Cidadã, que contempla várias ações para criação de ambientes mais seguros. Esse planejamento foi lançado nesta quinta-feira (09) durante uma reunião do Gabinete de Gestão Integrada, na Ilha de Santa Maria.

Esse plano estabelece seis metas para reduzir os índices de criminalidade. Eles cobrem todo tipo de situação: a prevenção e controle de delitos; o fortalecimento da relação entre polícia, comunidade e Justiça; o contexto urbano seguro; a prevenção da violência contra a mulher e a infância; e a redução dos fatores de risco e o fortalecimento da coesão social.

As ações desenvolvidas pelo plano vão desde iluminação de ruas a programas para moradores de rua, passando por esporte, cultura e lazer. Para elaborá-las, foram levadas em consideração as demandas apresentadas pelos moradores das nove regiões administrativas da Capital. Entre as principais estão o enfrentamento contra o tráfico de drogas e os crimes contra o patrimônio, pessoas em situação de rua, prevenção à violência com foco em jovens e trânsito.

Juntando forças

O trabalho será desenvolvido pela Prefeitura em parceria com outros setores do Estado, como a Polícias Militar e Civil, o Ministério Público e o Judiciário, segundo o prefeito de Vitória, Luciano Rezende.

"O plano municipal de segurança é parte da nossa estratégia de chamar para a prefeitura sua parcela de responsabilidade na segurança pública. Todos reconhecem que a saúde é responsabilidade do Estado em três níveis (municipal, estadual e federal), na educação a mesma coisa, mas quando chega na segurança todos reconheciam que era responsabilidade apenas dos governos federal e estadual. As ações estão sendo desenvolvidas há dois anos e meio. Mas, o plano apenas regulamenta e avança com isso", disse à Rádio CBN Vitória.

Monitoramento

Dois tipos de câmeras vão ser viabilizados a partir de recursos do rotativo. As 120 câmeras vão ser instaladas pela própria empresa que gerencia o serviço nas áreas do estacionamento, conforme previsto em contrato. A prefeitura fará um mapeamento da onde os equipamentos devem ser instalados.

"A gente não vai colocar câmeras pela cidade indiscriminadamente. A rede já está pronta, está apta a colocar as câmeras. Precisamos agora passar para a empresa o mapeamento e a localização de cada câmera dessa. A equipe já se encontra nas ruas junto com a Secretaria de Trânsito e Segurança para conseguir fazer esse mapeamento e ver a viabilidade técnica. Este mês ainda a gente começa a colocá-las, principalmente na Praia do Canto", explicou o prefeito.

O contrato firmado entre a prefeitura e a empresa que administra o parquímetro prevê que esses equipamentos sejam instalados nas vias onde há o estacionamento rotativo. Mas, de acordo com o subsecretário de Tecnologia da Informação, Márcio Bastos, elas devem ser implementadas também nas redondezas. "Porque a gente não pode colocar uma câmera próxima a outra, temos que aproveitar o maior espaço possível", disse à CBN.

Cerco eletrônico

Já as que vão ser utilizadas no “cerco eletrônico” são dispositivos que, além de filmar as regiões, têm a capacidade de ler as placas e checar se há algum tipo de restrição contra o veículos. Elas vão ser instaladas nas principais saídas e acessos à Capital, como explica Bastos.

"O cerco eletrônico lançado hoje é a cereja do bolo do nosso plano de segurança. Ele é um equipamento mais preciso. São câmeras que serão espalhadas nas entradas e saídas da cidade, que cria uma base gigantesca de dados das placas de veículos. A partir dessa base nós conseguimos fazer associações a delitos, a furtos. A grande questão é a inteligência do sistema, que consegue me dar vários relatórios, várias situações, com muita precisão e muito rápido. O que um ser humano não faria", apontou.