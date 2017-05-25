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Vitória terá agendamento de consulta online a partir de domingo

Além de Jardim Camburi, o programa vai estar disponível para os moradores do Morro do Quadro a partir do dia 24 de junho

Publicado em 25 de Maio de 2017 às 19:35

Publicado em 

25 mai 2017 às 19:35
A partir do próximo domingo (28), os moradores de Vitória que utilizam a Unidade de Saúde de Jardim Camburi vão poder agendar as consultas pelo Smartphone. O sistema de agendamento de consultas pela internet vai funcionar inicialmente em duas unidades de saúde: além de Jardim Camburi, o programa vai estar disponível para os moradores do Morro do Quadro a partir do dia 24 de junho. Posteriormente, a prefeitura pretende disponibilizar o serviço para todas as unidades de saúde do município.
Vitória terá agendamento de consulta online a partir de domingo
Para fazer o agendamento, o morador precisa ter um cadastro na unidade de saúde mais próxima da residência. Para agendar a consulta, basta acessar o Vitória Online, digitar o CPF e a data de nascimento, selecionar a especialidade e consultar as datas e horários disponíveis.
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), destacou que o objetivo do sistema é evitar que as pessoas enfrentem filas para conseguir atendimento. O agendamento de consulta vai funcionar de forma semelhante aos serviços online já disponíveis pelo município como agendamento de vacina, atendimento ao Procon e emissão de carteira de identidade. “Queremos que os serviços da prefeitura cheguem em casa e que a pessoa pelo celular de dentro de casa agende seu serviço”, disse.
Com o agendamento online, o prefeito acredita que o número de pessoas que marca consulta e falta diminua. “Ela vai receber um torpedo dois dias antes da consulta, e ela terá que confirmar esse atendimento. Não confirmando, essa agenda cai. Vamos evitar que 35% das pessoas que não comparecem nas consultas deixem de fazer isso”, destacou.
De acordo com Luciano, os municípios de Cachoeiro de Itapemirim e Viana já utilizam o sistema de agendamento de vacinação da Prefeitura de Vitória. Ele destacou que o município que tiver interesse em implantar o agendamento de consulta online pode utilizar o sistema da capital.

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