A partir do próximo domingo (28), os moradores de Vitória que utilizam a Unidade de Saúde de Jardim Camburi vão poder agendar as consultas pelo Smartphone. O sistema de agendamento de consultas pela internet vai funcionar inicialmente em duas unidades de saúde: além de Jardim Camburi, o programa vai estar disponível para os moradores do Morro do Quadro a partir do dia 24 de junho. Posteriormente, a prefeitura pretende disponibilizar o serviço para todas as unidades de saúde do município.

Your browser does not support the audio element. Vitória terá agendamento de consulta online a partir de domingo

Para fazer o agendamento, o morador precisa ter um cadastro na unidade de saúde mais próxima da residência. Para agendar a consulta, basta acessar o Vitória Online, digitar o CPF e a data de nascimento, selecionar a especialidade e consultar as datas e horários disponíveis.

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), destacou que o objetivo do sistema é evitar que as pessoas enfrentem filas para conseguir atendimento. O agendamento de consulta vai funcionar de forma semelhante aos serviços online já disponíveis pelo município como agendamento de vacina, atendimento ao Procon e emissão de carteira de identidade. “Queremos que os serviços da prefeitura cheguem em casa e que a pessoa pelo celular de dentro de casa agende seu serviço”, disse.

Com o agendamento online, o prefeito acredita que o número de pessoas que marca consulta e falta diminua. “Ela vai receber um torpedo dois dias antes da consulta, e ela terá que confirmar esse atendimento. Não confirmando, essa agenda cai. Vamos evitar que 35% das pessoas que não comparecem nas consultas deixem de fazer isso”, destacou.