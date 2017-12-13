Ponto de ônibus em Vitória Crédito: Douglas Schneider

Vitória vai ganhar 98 novos abrigos para passageiros de ônibus e 10 relógios digitais que também vão informar a temperatura, já a partir do próximo ano. Nesta quarta-feira (13), a prefeitura da capital assinou o contrato com a empresa que será responsável por construir e dar manutenção nos abrigos, além de instalar os relógios. Em troca, a empresa poderá explorar espaços publicitários ao lado dos pontos de ônibus.

O cronograma de instalação dos novos abrigos prevê um trabalho de três anos. Além disso, a empresa contratada também ficará responsável por fazer a manutenção desses equipamentos por dez anos. Em 2018, a previsão é de instalação de 36 abrigos que se assemelham aos que já existem na cidade e quatro relógios digitais.

Your browser does not support the audio element. Vitória terá 36 novos abrigos de ônibus e 4 relógios digitais em 2018

O prefeito Luciano Rezende explicou que o contrato também vai beneficiar pontos de ônibus que atualmente não possuem uma estrutura e que também não estão incluídos no contrato assinado nesta quarta. “Aqueles abrigos que hoje estão nos locais onde vão ser instalados os novos vão ser remanejados para outros lugares que ainda não possuem esse equipamento.”

O contrato prevê a instalação de outros 38 abrigos e seis relógios em 2019. Os 24 abrigos restantes serão instalados em 2020. A previsão da prefeitura é arrecadar R$ 1,9 milhão durante os dez anos da Parceria Público-Privado.

Segundo o prefeito Luciano Rezende, a prefeitura também está em fase de captação de recursos junto à Caixa Econômica Federal para construir mais abrigos em pontos de ônibus na cidade. A previsão, segundo o prefeito, é que ainda em dezembro essa etapa seja finalizada junto à instituição financeira.

Locais de Vitória que vão receber os relógios

Av. Dante Michelini - em frente ao Subway

Av. Dante Michelini - em frente ao Clube dos Oficiais

Av. Dante Micheline – próximo ao Hotel Canto do Sol

Av. Américo Buaiz - em frente ao Shopping Vitória e à Assembleia

Av. Américo Buaiz - em frente à saída da Terceira Ponte

Trevo da Av. César Hilal e Leitão da Silva

Trevo da Av. Desembargador Santos Neves com Nossa Senhora da Penha

Av. Reta da Penha - em frente à Podium

Entrocamento da Av. Fernando Ferrari com Av. Adalberto S Nader

Trevo da Av. Marechal Mascarenhas de Moraes com Av. Leitão da Silva

Locais de Vitória que vão receber novos abrigos de ônibus

Rodovia Serafim Derenzi

Av. Leitão da Silva

Av. Adalberto Simão Nader

Av. Reta da Penha

Rua Desembargador Ferreira (Praia do Suá)

Av. Maruípe

Rua das Palmeiras (Santa Lúcia)

Av. Marechal Campos

Rua Aristóbulo Barbosa Leão (Jardim da Penha)

Av. Vitória

Av. Saturnino de Brito

Rua Italina Pereira Motta (Jardim Camburi)

Av. Nossa Senhora dos Navegantes

Av. Américo Buaiz

Av. Dante Michelini

Av. Anísio Fernandes Coelho (Jardim da Penha)

Av. Paulino Muller

Av. César Hilal

Av. Fernando Ferrari

Av. Beira-Mar