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Vitória tem mais de 200 carros abandonados pelas ruas

Na Capital, uma lei de 2014 prevê a retirada dos veículos, por parte da prefeitura, em caso de ausência de resposta por parte dos donos

Publicado em 04 de Maio de 2017 às 14:03

Publicado em 

04 mai 2017 às 14:03
Emílio explica que o carro está na mesma posição há seis meses Crédito: Kaique Dias CBN Vitória
O município de Vitória tem 228 carros abandonados pelas ruas. São veículos que estão estacionados em um mesmo local há mais de 15 dias e, devido a isso, a prefeitura resolveu notificar os proprietários. Na Capital, uma lei de 2014 prevê a retirada dos veículos, por parte da prefeitura, em caso de ausência de resposta por parte dos donos.
Vitória tem mais de 200 carros abandonados pelas ruas
Em três anos, a fiscalização já recebeu 2.126 reclamações de veículos abandonados. Mais de 500 foram retirados pelos donos e outros 115 removidos pela prefeitura. Em Jardim da Penha, o aposentado Emídio Ferreira, de 54 anos, diz que observa um veículo parado em uma rua há mais de seis meses. “Fica água empossada (dentro do carro) e ocupa a via. Se todo mundo deixar os carros nas vias e não tomar providência e cidade fica menor ainda”, lamentou.
Por coincidência, o dono do automóvel apareceu e falou com a reportagem da CBN nesta quinta-feira (4). O empresário Fábio Castro, de 50 anos, justificou que foi notificado pela prefeitura. “Muito tempo de uso, 400 mil km rodados e está aí sem manutenção. Tenho outro veículo mais novo, vou tirar as peças e vender”, disse.
REMOÇÃO E DENÚNCIAS
A remoção de veículos abandonados é feita após mais de 40 dias, de acordo com o gerente de fiscalização da Guarda Municipal de Vitória, Marcelo Perozini. Ele ensina como perceber se um veículo está abandonado. “Pneus murchos, sujeira em baixo do carro, farol pendurado, vidros quebrados. São itens que caracteriza o veículo em estado de abandono”, acrescentou.
O morador pode denunciar situações de abandono de veículos por meio do telefone 156. A prefeitura não dispõe de um serviço para onde o munícipe destina um veículo inutilizado, restando a doação do automóvel ou venda.

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