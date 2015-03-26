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INTEGRAÇÃO POPULACIONAL

Vitória tem fluxo diário de 227 mil pessoas em ida e volta para trabalho

Dado é com base em pesquisa do IBGE: regiões Sul e Sudeste possuem o maior número de municípios integrados do país

Publicado em 25 de Março de 2015 às 22:51

Publicado em 

25 mar 2015 às 22:51
De segunda a sexta-feira, o enfermeiro Wellington Serra, 30 anos, deixa a cidade onde mora, Cariacica, na Região Metropolitana de Vitória, para trabalhar na capital capixaba. A distância entre a casa do enfermeiro e o local de trabalho dele é de 17 quilômetros. O trajeto é curto, mas se torna longo por causa dos congestionamento que ele enfrenta diariamente.Apesar de trabalhar há mais de sete anos em Vitória, Wellington não tem vontade de se mudar de Cariacica. “É desgastante, mas tenho uma história com o município, meus amigos e familiares moram aqui. Gosto de morar em Cariacica, mesmo com a contratempo do trânsito”, disse à Rádio CBN.
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Dados
De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (25) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 227 mil pessoas passam por Vitória, seja para trabalhar ou estudar. O IBGE mapeou os grandes agrupamentos de dois ou mais municípios com forte integração populacional, que ocorre em razão de migrações por causa de emprego ou educação. Esses agrupamentos são chamados de arranjos populacionais. Entre os municípios analisados, Vitória aparece em destaque.Outros arranjos populacionais que possuíam os maiores números de pessoas, se deslocando entre municípios, na faixa populacional de mais de 1 milhão de habitantes são Goiânia (191 mil) e Baixada Santista, em São Paulo (161 mil).Vitória Segundo o pesquisador do IBGE, Mauro Sérgio Pinheiro, Vitória tem 327 mil habitantes, entretanto, quando se trata dos arranjos, que são os municípios vizinhos, a população flutuante alcança a marca de 1,5 milhão de pessoas. O pesquisador do IBGE destaca que o estudo pode servir de base para implantação de políticas públicas firmadas na integração das cidades, tendo em vista que os arranjos alteram o número populacional de um município. “Para você refletir sobre a realidade urbana de Vitória, tem que se pensar não só na capital, mas também nos municípios que estão ao seu redor”, contou. De acordo com a pesquisa, as regiões Sul e Sudeste possuem o maior número de municípios integrados do país.

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