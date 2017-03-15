Manifestantes se reuniram na Praça de Goiabeiras, em Vitória, nesta quarta-feira (15), para um ato contra as reformas da Previdência e Trabalhista propostas pelo presidente Michel Temer (PMDB). O evento foi organizado por sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT-ES).
Por volta das 8h15, os manifestantes iniciaram uma passeata em direção ao aeroporto de Vitória, no sentido Serra. O ato ocupou as pistas da avenida Fernando Ferrari. A organização informou que 3 mil pessoas participaram da manifestação. Já segundo informações da Polícia Militar, 300 pessoas estavam no protesto.
Vitória tem ato de trabalhadores contra as reformas trabalhista e da previdência
O movimento faz parte do Dia Nacional de Paralisação, que também aconteceu, simultaneamente, em outros Estados. Trabalhadores da construção civil ligados ao Sintraconst, professores sindicalizados ao Sindiupes, servidores públicos do Sindisaúde e vendedores filiados ao Sindicomerciários também aderiram ao movimento e paralisaram suas atividades durante o dia.
O diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Artur Lugon de Brito, disse que a educação será uma das áreas mais afetadas com as mudanças. “Nós temos hoje um quadro, principalmente na educação, onde corremos o risco de ver nossos filhos com professores de até 72 anos fazendo as orientações. Isso vai comprometer e muito a qualidade do ensino”, ressaltou.
Policiais
Os sindicatos dos Policiais Civis (Sindipol), dos Policiais Federais (Sinpef), dos Policiais Rodoviários Federais (SINPRF) e a Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF) também se manifestam contra a reforma da previdência na manhã desta quarta-feira (15). O ato, que doi organizado pela União dos Policiais do Brasil (UPB–ES) aconteceu em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.
Dentro do ato, que é nacional, também será realizada um assembleia para debater uma paralisação unificada de policiais federais, policiais civis, peritos criminais federais, policiais rodoviários federais e delegados federais do Estado.