Manifestantes se reuniram na Praça de Goiabeiras, em Vitória, nesta quarta-feira (15), para um ato contra as reformas da Previdência e Trabalhista propostas pelo presidente Michel Temer (PMDB). O evento foi organizado por sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT-ES).

Por volta das 8h15, os manifestantes iniciaram uma passeata em direção ao aeroporto de Vitória, no sentido Serra. O ato ocupou as pistas da avenida Fernando Ferrari. A organização informou que 3 mil pessoas participaram da manifestação. Já segundo informações da Polícia Militar, 300 pessoas estavam no protesto.

Your browser does not support the audio element. Vitória tem ato de trabalhadores contra as reformas trabalhista e da previdência

O movimento faz parte do Dia Nacional de Paralisação, que também aconteceu, simultaneamente, em outros Estados. Trabalhadores da construção civil ligados ao Sintraconst, professores sindicalizados ao Sindiupes, servidores públicos do Sindisaúde e vendedores filiados ao Sindicomerciários também aderiram ao movimento e paralisaram suas atividades durante o dia.

O diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Artur Lugon de Brito, disse que a educação será uma das áreas mais afetadas com as mudanças. “Nós temos hoje um quadro, principalmente na educação, onde corremos o risco de ver nossos filhos com professores de até 72 anos fazendo as orientações. Isso vai comprometer e muito a qualidade do ensino”, ressaltou.

Policiais

Os sindicatos dos Policiais Civis (Sindipol), dos Policiais Federais (Sinpef), dos Policiais Rodoviários Federais (SINPRF) e a Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF) também se manifestam contra a reforma da previdência na manhã desta quarta-feira (15). O ato, que doi organizado pela União dos Policiais do Brasil (UPB–ES) aconteceu em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.