Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

REFORMAS DE TEMER

Vitória tem ato de trabalhadores contra as reformas trabalhista e da previdência

O movimento faz parte do Dia Nacional de Paralisação

Publicado em 15 de Março de 2017 às 14:47

Publicado em 

15 mar 2017 às 14:47
Manifestantes se reuniram na Praça de Goiabeiras, em Vitória, nesta quarta-feira (15), para um ato contra as reformas da Previdência e Trabalhista propostas pelo presidente Michel Temer (PMDB). O evento foi organizado por sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT-ES).
Por volta das 8h15, os manifestantes iniciaram uma passeata em direção ao aeroporto de Vitória, no sentido Serra. O ato ocupou as pistas da avenida Fernando Ferrari. A organização informou que 3 mil pessoas participaram da manifestação. Já segundo informações da Polícia Militar, 300 pessoas estavam no protesto.
Vitória tem ato de trabalhadores contra as reformas trabalhista e da previdência
O movimento faz parte do Dia Nacional de Paralisação, que também aconteceu, simultaneamente, em outros Estados. Trabalhadores da construção civil ligados ao Sintraconst, professores sindicalizados ao Sindiupes, servidores públicos do Sindisaúde e vendedores filiados ao Sindicomerciários também aderiram ao movimento e paralisaram suas atividades durante o dia.
O diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Artur Lugon de Brito, disse que a educação será uma das áreas mais afetadas com as mudanças. “Nós temos hoje um quadro, principalmente na educação, onde corremos o risco de ver nossos filhos com professores de até 72 anos fazendo as orientações. Isso vai comprometer e muito a qualidade do ensino”, ressaltou.
Policiais
Os sindicatos dos Policiais Civis (Sindipol), dos Policiais Federais (Sinpef), dos Policiais Rodoviários Federais (SINPRF) e a Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF) também se manifestam contra a reforma da previdência na manhã desta quarta-feira (15). O ato, que doi organizado pela União dos Policiais do Brasil (UPB–ES) aconteceu em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo.
Dentro do ato, que é nacional, também será realizada um assembleia para debater uma paralisação unificada de policiais federais, policiais civis, peritos criminais federais, policiais rodoviários federais e delegados federais do Estado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'
Renato Teixeira foi atração especial no evento de entrega da Fazenda Barão do Império
Vaz Desenvolvimento Imobiliário celebra entrega do condomínio Fazenda Barão do Império com show especial de Renato Teixeira
Imagem de destaque
Aprenda a como fazer café usando uma prensa francesa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados