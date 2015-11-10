Vitória tem a maior taxa de homicídios de mulheres entre as capitais brasileiras

O “Mapa da Violência 2015: Homicídios de Mulheres” mostra, mais uma vez, o Espírito Santo em posição incômoda quando o assunto é violência contra a mulher. Vitória tem a maior taxa de feminicídios do país entre as capitais: 11,8 para cada 100 mil mulheres. Além disso, o Estado, que já foi o líder em assassinatos femininos, está atrás apenas de Roraima, de acordo com o estudo, que tem como referência dados de 2013. A taxa estadual é de 9,3 mortes a cada 100 mil mulheres.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Espírito Santo, André Garcia, avaliou que, mesmo tendo registrado diminuição desses índices nos últimos anos, o Estado não está em situação confortável.

“Em 2015, a nossa taxa vai ser menor que a de 2014, que é menor que a de 2013. Isso não significa que estamos “nadando de braçada”. Estamos em segundo lugar em um Estado como o nosso: pequeno, com população pequena, com as nossas condições socioeconômicas. Não era para estarmos nessa colocação”, comentou André Garcia à Rádio CBN Vitória.

Prevenção

O secretário destaca que o Estado tem trabalhado na prevenção de casos de violência contra a mulher para reduzir os índices capixabas. Ele conta que ações como a implantação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), as visitas tranquilizadoras e as medidas protetivas colaboram para a redução desses números.

Segundo os dados do Mapa da Violência, o Espírito Santo reduziu de 9,8 para 9,3 o número de assassinatos de mulheres entre 2010 e 2013. Considerando os mesmos anos, a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) aponta que a diminuição foi de 9,4 para 8,3 mortes.

Esses atos de violência, de acordo com o estudo, são perpetrados, principalmente, dentro da casa da vítima ou em via pública. O Mapa da Violência mostra que 50,3% dos homicídios de mulheres cometidos em 2013 foram praticados por familiares da vítimas.

O levantamento também apontou um crescimento considerável de homicídios de mulheres negras - cerca de 54,2% entre 2003 e 2013 (de 1864 para 2875 casos), comparado com uma diminuição de 9,8% para os homicídios de mulheres brancas no mesmo período (de 1747 casos para 1576).

Mapa